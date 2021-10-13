Как влюбить в себя любого мужчину

Теперь вы устроите свою личную жизнь гораздо проще и быстрее.

Хотите пользоваться бешеным успехом у противоположного пола? Внимательно читайте наши подсказки!

1. Сходство интересов вызывает ощущение, что вы давно знакомы, а кроме того, сразу появляются общие темы для разговоров. По возможности перед свиданием изучите профиль человека в соцсетях и, как бы невзначай, затроньте увлекательную для него тему.

2. Внешняя привлекательность играет большую роль, но! важно не то, насколько вы действительно красивы внешне, а насколько вы в этом уверены внутренне. Человек, излучающий уверенность и доброжелательность, производит не просто приятное впечатление, он притягивает.

3. Умение слушать подкупит любого. Это редкое умение, как никакое другое, демонстрирует ваш интерес к внутреннему миру собеседника.

4. Создайте легкость в общении: не умничайте, не нойте и постарайтесь не писать длинные сообщения по всем доступным каналам связи каждые 5 минут.

5. Ненавязчиво демонстрируйте свой интерес невербально: улыбайтесь, поддерживайте контакт глазами, легко прикасайтесь. Если уместно, дайте понять, что человек привлекает вас физически, пробуждает желание. Грамотный флирт – основа будущих отношений.

А если вы знаете, под каким знаком зодиака родился ваш избранник, сможете влюбить его в себя гораздо быстрее.

Овны упрямы, властны, требовательны и преимущественно заботятся о собственных потребностях как в обычной, так и в интимной жизни. Вам придется подстраиваться или смириться с ролью ведомого.

Телец хочет все контролировать и славится резкими перепадами настроения.Чтобы быть с Тельцом, следует проявлять требовательность и не поддаваться на «провокации».

Близнецы крайне романтичны. Чем нежнее вы будете и чем больше красивых слов наговорите, тем быстрее придет успех.

Раки ранимы, скрытны и требовательны к мелочам. Тщательно продумывайте, что сказать или сделать, чтобы не обидеть или разочаровать.

Львы в отношениях ценят открытость и умение держать себя в руках. Чтобы влюбить его в себя, показывайте свои эмоции, но не предъявляйте претензий и не критикуйте.

Девы крайне реалистичны и придирчивы, поэтому влюбляются сложно. Ваша задача доказать, что вы достойны быть рядом и готовы самосовершенствоваться вместе с партнером.

Весы приверженцы строгих правил: вести себя с ними нужно в соответствии с нормами этикета и не задавать неудобных вопросов, особенно про финансы.

Скорпионы падки на комплименты и нуждаются в постоянном одобрении. На первых порах вам придется во всем брать инициативу в свои руки, но, влюбившись, Скорпион возместит ваши усилия сполна.

Стрелец влюбчив под настроение, в другие моменты завязать с ним отношения крайне проблематично. Но чтобы обратить на себя внимание, в присутствии Стрельца делайте комплименты окружающим.

Козерог скрывает свои эмоции и трудно говорит о чувствах. Не требуйте от него признаний и будьте честны в отношениях – интрижек на стороне он не терпит.

Водолеев мучают подозрения, что их любят за что-то, а не просто так. Если решили быть с ним, будьте готовы постоянно доказывать вашу бескорыстную любовь.

Рыбы падки на яркую внешность и все, что связано с мистикой, поэтому ваша задача обставить все так, чтобы было ясно: ваша встреча предопределена звездами и Вселенная создала вас друг для друга.