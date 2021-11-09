Пять причин для перехода души в физическое тело

Каждый человек приходит в этот мир с определенной, только своей задачей.

В нашем мире ничего не происходит само по себе – всему есть причина, даже если мы ее не понимаем или, точнее, забываем, рождаясь для очередной жизни на Земле.

Каждый человек приходит в этот мир с определенной, только своей задачей, которую он должен будет понять и решить на протяжении своего земного пути. Задолго до рождения душа начинает по кубикам собирать картину будущей жизни: в какой стране ей предстоит родиться, какой национальности, у каких родителей. Перед воплощением душа выбирает именно тот сценарий, который позволит ей пройти важные для нее уроки и выполнить свою миссию, простую или не очень. Кто-то должен будет бороться с чувством вины, кто-то переживать потери, а кто-то наслаждаться успехом, заработанным в предыдущем воплощении. На уровне логики каждый человек по-своему определяет смысл жизни, но, с точки зрения Вселенной, можно выделить 5 основных причин для прихода души в физическое тело.

1. Для решения определённой задачи. Душа приходит разбираться с личной, оставшейся из прошлой жизни проблемой или отрабатывать кармический долг.

2. Для исполнения желаний и получения эмоций. Это те стремления души, которые всегда с ней: чувствовать природу, наслаждаться вкусом еды, ощущать радость отношений. Однако часто душа хочет испытать деструктивные переживания, и человек рождается больным или с тяжелым характером. Если душа не сможет исполнить свои желания, они перейдут с ней в следующую жизнь, но гораздо в более выраженной форме: тогда может возникнуть зависимость от еды, алкоголя или наркотиков или человек будет постоянно находится в разрушающих его отношениях.

3. Для роста и познания душе важно наблюдать, переживать и делать выводы из происходящего. Через это нарабатываются новые знания и новый опыт, которые и служат толчком к внутреннему развитию.

4. Для самовыражения – генерации научных идей, служащих развитию всего человечества или творчества. Душа осваивает разные грани собственного таланта и вносит свой вклад в развитие цивилизации.

5. Для служения другим. С этой целью рождаются «зрелые» души. Для достижения этого уровня требуется большое количество предыдущих воплощений и исключительно бескорыстные намерения. Такие души воплощаются для того, чтобы вести за собой, создавать новые учения, указывать направление духовного развития.

По какой бы причине ваша душа ни пришла в этот мир, помните: сила созидания и возможности изменения к лучшему в ваших руках.