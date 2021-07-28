Почему он не спешит в ЗАГС

Он клянется в вечной любви, но жениться явно не хочет. Но почему?

Этот вопрос очень часто задают во время психологических консультаций, обсуждают с подругами и просто крутят в голове. Давайте рассмотрим основные версии и ваши шансы на успех.

1. Он уже был женат и пережил тяжелый развод

Естественно, что он не хочет повторения, особенно, если в предыдущем браке долго и тяжело делили имущество и/или детей. В глубине души он боится, что не потянет такого количества моральных и финансовых обязательств. И пытается избежать дополнительной нагрузки. Если обоюдные чувства в ваших отношениях сильны, и вы готовы быть терпеливой и тактичной, возможно, ситуация решится в вашу пользу. Сколько времени на это потребуется? Неизвестно.

2. Он считает, что штамп в паспорте пустая формальность

И на ваши отношения его отсутствие никак не влияет. Есть вероятность, что он действительно так считает. Сейчас это почти модно – жизнь без формальностей. Важны только чувства. Если они есть – вы вместе, если они пройдут – разбежались, и никто никому ничего не должен. Вам хочется красивую свадьбу? Он искренне не понимает, в чем ее смысл и, особенно, зачем на это тратить деньги. Возможно, с годами его убеждения изменятся или, если вы решитесь родить ребенка, то он исполнит формальность исключительно ради него.

3. Он не считает вас своей судьбой

Ему с вами приятно, комфортно, он готов жить с вами достаточно долго, но в глубине души он понимает, что вы – не та единственная. Возможно, как это часто и случается, если он встретит, на его взгляд, ту самую, он быстренько женится официально. А если не встретит, то возможно, проживет долгую совместную жизнь с вами, но без штампа в паспорте.

4. А он и не собирался

Вы уже видите себя хозяйкой большого дома с кучей детишек, а он никогда и не думал о законном браке. К несчастью для вас – вы просто очередной подходящий вариант. Надолго ли? Да он и сам не в курсе, пока его все устраивает. Он ничего от вас не скрывает и честно отвечает на ваши вопросы о свадьбе что-то типа «я и не думаю о женитьбе» или «я еще слишком молод для этого». Как бы ни было больно, постарайтесь это услышать и не тратить время на ожидание, что он передумает.

5. Он – закоренелый холостяк

Это скорее относится к мужчинам ближе к 40 и старше. Никогда женат не был, детей, скорее всего, тоже нет. Ему чужда ответственность за кого бы то ни было, он любит единственного человека – самого себя. Сейчас таких мужчин появляется все больше, поскольку наладить быт несложно, а терпеть кого-то рядом с собой, любимым, готов не каждый. Встречаясь с таким мужчиной, вы можете попробовать повлиять на его убеждения, но успеха вам никто не гарантирует.

6. У него уже есть любимая женщина – это мама

Он может не жениться потому, что вы не нравитесь его маме, а без ее одобрения он никогда не решиться на столь ответственный шаг. Но скорее всего, с мамой ему комфортнее и в глубине души - безопаснее. Эту ситуацию, если мужчина молодой, вы можете попробовать изменить: подружиться с мамой, чтобы она поверила, что вы сможете заботиться о ее сыночке не хуже, чем она. Вы можете победить, создав для мужчины атмосферу еще большего комфорта и добавив в нее головокружительного секса. И, возможно, он женится. Вот только готовы ли вы конкурировать с его мамой всю оставшуюся жизнь?