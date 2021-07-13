Что происходит с мозгом во время медитации

Медитация расслабляет все участки мозга и избавляет от стресса, а также повышает креативность.

Медитация – это древняя духовная практика, используемая для расслабления, очищения от ненужных мыслей и общей гармонизации организма.

Последние десятилетия, когда стали доступны различные способы инструментального наблюдения (ЭЭГ, МРТ) появилось много научных работ, описывающих положительное влияние медитации на мозг.

1. Снижает уровень тревоги и стресса за счет того, что нейро-медиаторы, благодаря медитации, легче справляются с потоком поступающих в мозг стимулов и меньше «застревают» на стрессовом раздражителе.

2. Снижает артериальное давление и риск инфаркта более чем на 40% за счет прогрессивного снижения уровня стресса.

3. Улучшает внимание, память и способность принимать решения за счет тренировки сознательного фокусирования. В процессе медитации увеличивается количество складок коры головного мозга, что способствует более взвешенному принятию решений.

4. Замедляет уровень бета-волн, которые отвечают за процесс обработки информации. Исследования с помощью МРТ доказали, что достаточно 10 минут медитации, чтобы мозг отдохнул от бесконечного обдумывания происходящего, а человек ощутил прилив бодрости.

5. Уменьшает болевую чувствительность благодаря снижению активности в участках мозга, отвечающих за восприятие боли. Результат медитации по данным МРТ сравним с употреблением сильных болеутоляющих.

6. Повышает креативность и способность к нестандартному мышлению за счет ограничения поступления в мозг лишней информации и дополнительного стимулирования зон мозга, отвечающих за творчество.

7. Сохраняет серое вещество мозга в старости у медитирующих регулярно. Многолетние исследования доказали, что объем вещества уменьшается незначительно по сравнению с молодостью, и сохраняется не только в зонах, напрямую связанных с медитацией, но и по всему мозгу.

8. Вырабатывает осознанность, которая значимо влияет на область мозга, регулирующую эмоции. Человек с развитой осознанностью больше удовлетворен эмоциональными контактами с другими людьми и способен сохранять спокойствие в напряженных и конфликтных ситуациях.

9. Помогает бороться с зависимостями (алкогольной, наркотической и прочими) за счет восстановления функций участков мозга, отвечающих за самоконтроль. С помощью медитации человек обучается осознавать момент «страстной тяги» к предмету зависимости и переждать его.

Теперь у вас есть все основания начать медитировать!