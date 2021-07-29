Как относиться к деньгам, чтобы заработать еще больше

Почему разговор на "денежную" тему становится слишком интимным для некоторых людей?

Бывает так, что когда речь в разговоре заходит о деньгах, люди понижают голос, выходят в другую комнату, закрывают двери, стараются не придавать огласке свой разговор. А бывает и наоборот — кто-то может чрезмерно часто употреблять в разговоре суммы, которые зарабатывает, цену приобретенных вещей или полученных подарков. Почему так происходит?

Для начала давайте разберемся в том, откуда может идти традиция «замалчивать» денежные дела. Здесь достаточно просто — мы можем обратиться к истории меньше чем вековой давности, когда иметь большие доходы (а в некоторых случаях и доходы вообще) означало подвергнуть свою жизнь чрезмерно пристальному вниманию окружающих, а иногда и совсем не безопасному вниманию.

Те, кто обладал каким-то материальным состоянием (или так казалось тем, кто на них смотрел), зачастую вызывали зависть, и это часто приводило к очень печальным последствиям. Позавидовавший человек мог написать донос на соседа, коллегу, даже родственника с целью завладеть имуществом. И самое ужасное — эта цель действительно удавалась! Мы знаем примеры, когда позавидовавший доносчик занимал квартиру, из которой выселяли ее недавних обитателей, а кого-то увозили в темноту ночи — чтобы уже больше никогда он или она не смогли вернуться домой. Таким образом, сформировалась идея «быть богатым — опасно для жизни!», которая закрепилась в поколении и пошла дальше. И нет ничего удивительного, что например, спустя полвека, в 90-х годах эта идея повторилась — богатые люди были те, кого могли убить, чья семья не была в безопасности. Установка подтвердилась еще раз.

Кроме того, в этих же событиях мы можем найти корни еще одной идеи про богатство: «быть богатым — значит, быть плохим». Плохой кулак, плохой жирный капиталист, богатые только бандиты, признаваться в тяге к материальному стыдно и недостойно. Если в вашей семейной истории были раскулачивания, репрессии — с очень большой долей вероятности вам будет сложно «быть богатым» или быть богатым открыто, показывая богатство — нечто внутри вас будет этому сопротивляться, деньги будет принимать как будто неудобно, а уже тем более демонстрировать обладание ими.

А что же происходит с тем человеком, который всячески подчеркивает обладание материальным? (Между прочим, бывает и так, что приписывая себе при этом несуществующие доходы). Такой человек сообщает нам о том, сколько он, с его точки зрения, стоит — или должен стоить. Еще одна идея про деньги — это идея ценности, идея того, что имеющийся у нас материальный доход отражает ценность нас как личности, нашу значимость и важность. Тому, кто ощущает себя недооцененным, хочется ухватиться за какой-то объективный признак своей ценности, и тут приходят на помощь деньги. Однако ощущение собственной ценности связано не только с количеством получаемых и тратящихся на себя денег, но и с принятием близкими, друзьями — поэтому ожидаемого удовлетворения от озвучивания «своей цены» не наступает.

Таким образом, зная о том, какие разные смыслы могут скрываться в каждом из нас при упоминании темы денег, стоит ли удивляться тому, что так сложно иногда бывает о них просто говорить? Например, просить повысить зарплату или попросить дорогой подарок, да что говорить, даже просто разрешить себе самому иметь что-то дорогое. Разумеется, все можно изменить — но первый шаг это всегда осознание. В данном случае того, что на самом деле прячется за словом «деньги» для каждого человека.