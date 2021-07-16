О чем могут рассказать наши родинки

Особенно важны те из них, что расположены на лице.
Каждый человек уникален, как внутренне, так и внешне. Но с рождения мы так привыкаем к своему телу, что некоторые его особенности воспринимаем как должное, не задумываясь о том, что некоторые из них – например, родинки, – не случайны, и могут многое сказать о характере человека.
Изучение родинок, их местоположения, цвета и формы входит в предмет изучения науки физиогномики. С ее помощью мы можем рассказать о том, что означают родинки, расположенные на тех или иных участках лица и тела.
У женщин «счастливые» родинки располагаются с левой стороны, а у мужчин – с правой. Например, родинка в правой части лба дарит своему обладателю большие организаторские способности, особенно, если кроме нее на лбу нет других родинок. А если родинка расположена возле правой брови или в верхней части уха – это считается верным признаком будущего богатства.
Внешне привлекательно « созвездие» из трех родинок – на щеке, на носу и над губой. Обладательницы такого созвездия легко очаровывают мужчин, но они крайне взбалмошны.
Родинка на носу указывает на общительного человека, а на кончике носа – на легкий характер и чувство юмора. У женщин такая родинка говорит о несколько легкомысленном поведении.
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