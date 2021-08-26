Что такое место силы и где его найти

Места силы могут оказывать как положительное влияние на человека, так и отрицательное.

Место силы – это особая природная зона, обладающая выраженным энергетическим полем и оказывающая влияние на психологическое и физическое состояние человека.

Измененная энергетика места может быть связана с особым строением земной коры, прохождением космического излучения, с деятельностью человека. Места силы могут оказывать как положительное влияние на человека: давать энергию, исцелять от болезней, усиливать эффект от эзотерических практик, так и отрицательное: забирать силы, вызывать необъяснимый страх или галлюцинации.

Энергетика может быть столь высока, что отключается мобильная связь, перестают идти часы. Испокон веков люди использовали уникальные возможности подобных мест для проведения религиозных или мистических ритуалов, исцеления или медитативных практик. Самые известные культовые сооружения (например, Стоунхендж, пирамиды, храмовые пещеры) находятся в местах силы, поскольку они проводят или усиливают энергетические потоки, идущие из Вселенной.

Опытные инструктора, работающие с энергиями, считают, что на самом деле многие места силы биполярны: в самом центре сконцентрирована положительная энергетика, а по краю и в окружности до 3 км – отрицательная. Подобные места притягивают к себе огромное количество любителей обрядов, медитаций и просто экскурсий. Если ваша энергетика на высоте, то вам никак не навредит пребывание в этой зоне, если же она снижена – вы рискуете потерять остатки собственной энергии. Именно поэтому, посещая места силы, необходимо следовать определенным правилам с тем, чтобы не навредить ни себе, ни месту:

- настроиться на общение с местом: перестать разговаривать, отпустить лишние мысли,

- не мусорить, не распивать алкоголь,

- проявить уважение к месту через соблюдение принятых в нем ритуалов,

- обязательно наблюдать за своим физическим и эмоциональным состоянием, за внешними знаками для того, чтобы при необходимости быстро покинуть территорию.

А полезнее всего – найти личное место силы. Это не должно быть что-то масштабное и посещаемое, это то место, где вам было хорошо и спокойно: уголок в парке, беседка на бабушкиной даче, место первого свидания В этих местах сконцентрирована лично ваша положительная энергия, которая придает вам сил, даже если вы возвращаетесь туда мысленно. Поддерживайте связь с этим местом и, уходя из него в очередной раз, «забирайте» частичку с собой.