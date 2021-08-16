Как думать о деньгах, чтобы привлечь их в свою жизнь

Наши мысли создают определенные фильтры, пропускающие только то, во что мы верим в данный момент.

Доходы мужчины не в последнюю очередь зависят от женщины, которая с ним рядом.

По крайней мере, в этом уверена Лариса Ренар, автор книги «Сделай мужа миллионером». Впрочем, отрывок из этого произведения будет полезен и свободным женщинам, потому что он поможет разобраться в собственном отношении с финансами.

Наши мысли создают определенные фильтры, пропускающие только то, во что мы верим в данный момент. Эти мысли могли появиться в детстве или позже - в результате происходящих с нами событий и потрясений. Неважно, откуда они пришли - важно, что мы с ними можем сделать. Сейчас мы будем исследовать, какие мысли управляют вами, что определяет ваше отношение к деньгам.

Упражнение «Денежные установки» Возьмите лист белой бумаги и разделите его на две вертикальные колонки.

Сделайте вдох и на выдохе с закрытыми глазами перенеситесь в свое детство. Вам не больше шести лет. Вспомните ситуацию, связанную с деньгами, послушайте, что говорят ваши родители, бабушка, дед, что думаете вы как ребенок.

Возьмите листок бумаги и запишите с левой стороны все обрывки мыслей, фраз, слова, которые остались в вашей памяти.

Сделайте еще раз вдох и на выдохе перенеситесь в 90-е годы. Вспомните ситуацию, связанную с деньгами, и запишите все, что думали и говорили ваши родители, близкие люди, друзья, что думали и говорили вы. Запишите с левой стороны все, что приходит вам в голову.

Сделайте снова вдох и на выдохе перенеситесь в настоящее время. Вспомните ситуацию, связанную с деньгами, которая произошла недавно, и снова запишите все, что думаете и говорите вы и что говорят окружающие вас люди - родители, муж, коллеги.

Соединившись причудливым образом в вашем сознании, эти слова, а также ваши установки, иллюзии, представления о деньгах определяют вашу жизнь, являясь для мозга руководством к действию. Они словно формируют в вашей голове некую «генеральную денежную программу», по определению Д. Богданова. Она диктует наши поступки, наш выбор жизненного пути. Эта программа, словно шоры на глазах лошади, позволяет видеть только определенные картины мира. «Тоннель реальности вычленяет то, что мы хотим видеть». Пока эти установки находятся в подсознании, они управляют нами, и только обнаружив их, мы способны их поменять и изменить свою реальность.

Чтобы поменять свой сценарий в отношении денег, нужно создать новый сценарий и с таким же упорством и фанатичностью, с каким вы искали подтверждения старым установкам и старому сценарию, искать ему подтверждения в реальном мире. Помните: «Тоннель реальности вычленяет то, что мы хотим видеть». Все в мире иллюзия, так почему бы не создать себе мир приятных иллюзий и искать им подтверждения?

Посмотрите еще раз на свои установки и выпишите их в левый столбик. Напротив в правом столбике напишите новые установки. Оторвите левую часть листочка и в течение 21 дня читайте правую часть, свои новые позитивные утверждения. Придумайте себе новую «генеральную денежную программу», напишите ее прямо сейчас, включив в нее свои новые установки, и ищите ей подтверждения в жизни также в течение 21 дня.

Как только накопится достаточно таких подтверждений, новая программа начнет действовать и создавать для вас новую реальность.

Три шага по изменению «генеральной денежной программы»

1. Определяем (свои установки, представления, слова),

2. Изменяем (на другие),

3. Замечаем (ищем подтверждения) в реальном мире.

Например:

1) мне выдали неожиданную премию — деньги даются мне легко.2) У меня хватило денег, чтобы купить себе новое платье — у меня хватает денег на все, что я хочу.3) Мне подарили дорогой подарок — мир щедр ко мне и все хотят меня порадовать.4) Незнакомец в аэропорту угостил меня кофе — Вселенная изобильна.

Еще один секрет — правильно думать про деньги, думать про изобилие и замечать его, фокусируясь на том, чего много. Мы всегда усиливаем и увеличиваем то, о чем думаем.

Поиграть во «много»

Много конфеток, много монеток, много купюр. Психологи Дж.М.Тойч и Ч.К.Тойч советуют окружать себя изобилием. Покупайте сразу несколько кусков мыла, рулонов туалетной бумаги, бумажных носовых платков. Каждый раз, когда вы перебираете монетки в своей копилке, повторяйте: «У меня много денег»; когда видите россыпь конфеток, говорите: «У меня много вкусного». Разум способен умножать все, о чем мы думаем.

Когда платите кому-то, думайте о том, что вы помогаете этому человеку жить, реализовывать его потенциал, вы вкладываетесь в его развитие и открываете ему новые возможности. Повторяйте про себя каждый раз, когда платите деньги: «Сколько даю - в два раза больше получаю».

В течение недели записывайте все, что вы слышите вокруг и говорите о деньгах сами. Только когда мы меняем свой язык, начинает меняться наша жизнь. Как вы знаете, слова обладают силой самосбывающегося пророчества, и следует очень трепетно относится к тому, о чем мы говорим и как мы говорим про деньги.

На этом уровне важно повторять аффирмации (позитивные утверждения, которые закрепляются в подсознании человека) про деньги, чтобы они стали вашей новой программой. Как вы знаете, двадцать одно повторение создает новые нейронные связи в нашем мозгу.

Вы можете в течение недели каждый день произносить три раза те слова, которые вам понравились и вас вдохновляют:

«Я привлекаю в свою жизнь деньги и изобилие».«Я достойна ежемесячного дохода в ».«Деньги текут ко мне рекой, я купаюсь в деньгах, мне хватает на все мои желания и проекты» и т.д.

Для того, чтобы изменить свои программы на ментальном уровне, также очень важно читать вдохновляющие истории про тех, кто разбогател. Полезно общаться с богатыми людьми, чтобы понять, как они говорят и думают про деньги, слушать их лекции, читать их интервью, читать книги про деньги, ходить на занятия и тренинги.