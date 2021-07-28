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Как запрограммировать себя на успех

28 июля 2021ПсихологияМарианна Басс

Вы, наверное, уже догадываетесь, что какие-то физические, материальные критерии – здесь не работают.

Как запрограммировать себя на успех
Фото: depositphotos

Всегда найдутся и более дорогие вещи, которые можно купить и более амбициозные проекты, в которых можно поучаствовать и более высокие зарплаты, которые можно было бы получить.

Поэтому, первое, на что нужно ориентироваться – это свое собственное чувство удовлетворенности или неудовлетворенности произошедшим. Очень часто чужое мнение и чужая оценка заглушают внутри нас свой собственный голос – и мы начинаем считать неудачей нечто важное для нас, то, что до сих пор мы оценивали как свой успех. Причина такого пренебрежения собственным мнением зачастую кроется в детстве – в словах значимых взрослых: «Ты мог бы лучше! И это все, на что ты способен?» Эти слова, которые были сказаны, возможно, чтобы стимулировать к еще большим свершениям обычно играют злую шутку, человек разучается вообще радоваться своим достижениям и постепенно по-настоящему перестает достигать – ведь внутри он точно уверен, что никогда ему не стать «самым лучшим», какой тогда смысл стараться?

Второй важный шаг на пути к адекватной оценке своих успехов – посмотреть весь свой путь. Посмотреть, где вы находились вчера, а где находитесь сейчас, в какой точке вы относительно собственных предыдущих достижений? Мифический Вася Иванов из соседнего отдела может проходить свой путь семимильными шагами, но на то у него есть своя история и своя предыстория, свои ресурсы. У вас свой собственный темп и ресурс для достижения цели и имеет смысл оценивать только его.

И, наконец, важный, но далеко не всегда очевидный момент – очень часто бывает так, что мы терпим неудачу потому, что в глубине души мы не хотим достижения той цели, которая была поставлена. Да, так действительно бывает. Причин тому множество, но одна из них кроется как раз в неумении распознать свои желания – когда ресурсы тратятся на «чужую» (важную для кого-то другого) цель, и, как следствие, цель не достигается. Будет ли это неудачей? Если все пересмотреть и честно себе признаться, что цель была чужая, возможно, это как раз и есть успех – таким сложным и эмоционально затратным путем показать себе, куда на самом деле нужно двигаться дальше.

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