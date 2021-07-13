Как исполнить свои мечты с помощью самогипноза

Регулярно занимаясь самогипнозом, вы быстро достигнете целей, которые раньше казались недостижимыми.

Самогипноз – это самостоятельное вхождение в контролируемое трансовое (гипнотическое) состояние, с последующим индивидуальным внушением и с использованием возможностей собственной психики для достижения задуманной цели.

Самогипноз – практически синоним аутотренинга, визуализации, управляемого воображения. Его используют для снижения тревоги, контроля над эмоциями, для преодоления неуверенности и многого другого.

Начинающему практику важно действовать методично, осваивая техники. В процессе научения возможны некоторые сложности, но они отступят перед вашим упорством и желанием добиться результата.

Основой самогипноза является трансовое состояние. Существует много способов вхождения в транс, но начинать стоит с наиболее простых:

Выберите место, где вас никто не потревожит. Примите удобное положение, в котором сможете находится достаточно долгое время. Если вы не планируете заснуть, желательно сесть, а не лечь. Максимально расслабьтесь. Это общая часть для всех погружений. Далее возможны 2 варианта.

1.Медленно и глубоко вдохните через нос, заполняя воздухом живот, еще медленнее, чем вдыхали, выдохните через рот. Дышите так несколько минут, наблюдая изнутри, как все сильнее расслабляются мышцы, замедляется пульс, ноги и руки тяжелеют.

2. Зафиксируйте внимание на чем-либо: на пламени свечи, на монотонном звуке, на собственном дыхании или на том, что нравится вам. Максимально фокусируйтесь на выбранном объекте 10-15 минут. В этот период вы постепенно расслабитесь и захотите закрыть глаза. Сделайте это и переместите внимание внутрь себя, побудьте в этом состоянии некоторое время.

Несколько дней потренируйтесь погружаться в гипнотическое состояние и пребывать в нем. Как только это будет у вас получаться легко, переходите к самовнушению. До начала погружения сформулируйте цель внушения и запишите ее. Фраза должна быть короткой, позитивной и без использования частицы «не» (вместо «не хочу болеть» - «хочу быть здоровым»). В продолжении практики можно удлинять формулы для самовнушения, используя в них как можно больше синонимов: «я чувствую себя собранным, сосредоточенным, сконцентрированным (на какой-то деятельности, например)».

Дополните формулировку зрительным образом, связанным с ней по смыслу. Далее в процессе самовнушения не просто проговаривайте цель, но и визуализируйте ее для лучшего закрепления в подсознании.

Над достижением внушаемой цели продуктивнее работать поэтапно, описывая процесс изменений: «с каждым днем я чувствую себя увереннее, комфортнее, спокойнее», вместо «я чувствую себя хорошо». Для закрепления внушения используйте постгипнотические установки: «каждый раз, когда я беру сладкое, я вспоминаю мою цель нормализовать свой вес и кладу его обратно». Возможно, это получится не с первого раза, но постепенно внушение заработает.

В процессе обучения самогипнозу, вы можете усилить его эффективность, записав ваши внушения на диктофон и в последствии прослушивать запись. Сначала начитывайте текст своим обычным голосом в обычном темпе, постепенно говоря медленнее и тише.

Регулярно занимаясь самогипнозом, вы быстро достигнете целей, которые раньше казались вам недостижимыми.