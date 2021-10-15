Как перезагрузить свою жизнь и обрести счастье

Существует несколько проверенных способов сделать себя несчастным. Но как изменить это состояние?

Как испортить свою жизнь? Всего-то нужно изо дня в день делать то, что портит ваше энергетическое поле и загрязняет вашу жизнь. О том, что это за злостные привычки, читайте в этой статье.

Вы думаете, что все должны вас любить

Всем не понравишься – к сожалению, это так. Когда вы стараетесь угодить абсолютно каждому, вы начинаете делать то, что вам не свойственно, тем самым нанося вред своей природе. Вы думаете, что просто радуете окружающих, на самом же деле вы просто пытаетесь сломать себя.

Вы ищете справедливость

А ее нет. Иногда вы получаете то, что заслужили, а иногда нет. Думать, что все ваши действия и поступки обречены на какую-то справедливую оценку (чью?) – наивно, это не работает. Когда вы ищете справедливость, вы пропускаете саму жизнь, утрачивая ее краски и смысл.

Вы думаете, что все и так знают, чего вы от них хотите

Не знают, если вы не говорите им этого. Намеки – это интересно, но работают они крайне редко. Если хотите, чтобы вас услышали – говорите ртом.

Вы считаете, что вы всегда правы

Пф Чем больше вы сопротивляетесь альтернативной точке зрения, тем больше вероятности, что ее принятие было бы очень полезным для вас. Не вредите себе, рассматривайте несколько вариантов и не отвергайте тех, кто думает непохожим образом.

Вы считаете, что ничего не можете изменить

Это называется выученной беспомощностью: вас не устраивает ситуация, но вы видите себя слишком никчемным, чтобы как-то на нее повлиять. Запомните, что вы всегда можете хотя бы попробовать. А потом еще. И еще. И еще!

Если вы делаете хотя бы один из этих пунктов – прекращайте немедленно. И пусть ваша жизнь станет чище и счастливее!