5 советов, как дать отпор энергетическим вампирам

Что делать, если вы чувствуете, что энергия утекает и не возвращается?

Мы ежесекундно теряем энергию, и тут же восполняем ее.

Хорошо, когда это происходит легко и быстро, но что делать, если вы чувствуете, что энергия утекает и не возвращается? Как помочь себе сохранять силы и хорошее настроение, контролируя расход собственных сил? Мы выбрали лучшие методы.

Метод #1 Будьте уверены в себе

Самый действенный метод – пребывать в уверенности в том, что у вас все в порядке. Когда вы думаете, что вы ок, все окружающие тоже так думают и не тянут из вас вашу энергию. Но стоит дать слабину и появляется куча энергетических вампиров вокруг, которые подключаются к самому уязвимому месту и делают вас еще слабее.

Метод #2 Создайте оболочку

Если вы чувствуете опасность, просто представьте, что вокруг вас – плотная, непроницаемая оболочка в виде прозрачного кокона. Кокон надежно защищает вас от чужих негативных реакций, которые и создают все условия для потери ценной энергии.

Метод #3 Используйте растения

Живые растения обладают поистине удивительными свойствами: они могут чистить пространство от негатива и защищать вас. Можно положить в кармашек ягоду шиповника или лист крапивы: они отпугнут энергетических вампиров. Дома поставьте кактус или любое другое растение с шипами или колючками: ими они словно отпугивают неприятелей, посягающих на ваш ресурс.

Метод #4 Носите амулет

Это может быть любая вещица, которая обладает силой и смыслом лично для вас. О том, как выбрать такой амулет, можно почитать тут. Талисманы и амулеты – это очень древний способ защитить себя от ненужных влияний. Чем дольше амулет находится с вами, тем плотнее он настроен на вашу энергетику, сливается с ней и бережет ее.

Метод #5 Делайте фигу

Да, именно: как ни ругали нас за этот неприличный жест в детстве, все же он очень действенный. Если не хотите показывать фигу неприятному человеку, просто держите руку в кармане. Будьте уверены: сила жеста будет работать и сквозь плотный материал одежды, и никакой энергетический вампир вам не страшен.

Будьте здоровы и берегите свою энергию!

Дарья Лопушкова