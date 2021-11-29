Как управлять своей интуицией

Если вы научитесь слышать интуицию, она начнет работать на вас.

Интуиция – это способность человека проникать в смысл событий и ситуаций не путем логических умозаключений, а на основании одномоментного подсознательного ощущения.

Иногда кажется, что интуитивные выводы не имеют обоснования, но на самом деле, чем больше ученые узнают о принципах работы мозга, тем очевиднее становится реальность интуиции. Существует несколько версий того, как она работает.

Выявление несоответствий. Большинство людей распознает лгуна, несмотря на то, что вроде бы нельзя придраться к словам человека. Подсознательно мозг оценивает не только речь, но и поведение и мимику, которые ее сопровождают. И, сопоставив все в совокупности, приходит к выводу, что одно не соответствует другому. Это несоответствие порождает ощущение обмана, которое часто невозможно сформулировать словами, чтобы уличить человека во лжи.

Опора на предыдущий опыт. Наш мозг обрабатывает и сохраняет весь опыт взаимодействия человека с окружающей средой. ДНК несет в себе записи генетической памяти, на которую наслаивается личный опыт человека. Если какая-то ситуация повторяется в нашей жизни более одного раза, то мозг способен узнать ее (даже с некоторыми вариациями) и просчитать возможный исход. В части случаев эта «сверка» происходит очень быстро и не доходит до сознания – тогда вы просто чувствуете, каков будет результат, но не можете объяснить, как «догадались».

Считается, что женская интуиция сильнее мужской. Психологами был проведен эксперимент, когда равному количеству участников обоих полов предъявляли фотографии с улыбающимися людьми. Задача испытуемых состояла в том, чтобы почувствовать, кто улыбается искренне, а кто фальшиво. Оказалось, что и женщины, и мужчины показывают одинаковые результаты. На самом деле интуиция у мужчин и женщин изначально одинаковая, просто женщины полагаются на свои чувства и ощущения чаще и легче, чем мужчины.

Мистическая интуиция – это когда человек знает то, чего знать не может. Например, не открывая коробки, он знает, что там лежит или находит чужую вещь в незнакомом помещении. В подобных ситуациях подсознание бессильно, потому что у него нет вариантов для сравнения. Научные эксперименты доказывают, что существуют люди с необычными – экстрасенсорными способностями, которые не просто угадывают, а «знают». И пока неизвестно, как это работает.

Интуиция – это не миф, и, если вы научитесь ее слышать, она заработает и для вас!