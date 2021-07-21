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Почему предчувствие некоторых работает безошибочно

21 июля 2021ПсихологияДиана Сабитова

Часть подобных ситуаций может быть объяснена нашими внутренними аналитическими способностями.

Почему предчувствие некоторых работает безошибочно
Фото: depositphotos

Иногда бывает так – смотришь на влюбленную пару и мелькает мысль, нет, даже уверенность – расстанутся.

Звонят с предложением о работе, а что-то внутри говорит – нет, не срастется. И не срастается. Не хочется выходить из дома – и оказывается, что, действительно, встреча отменяется.

Окружающие начинают замечать такие совпадения и называют в шутку «ведьмой» и обращаются за советом, когда надо что-то выбирать. Как такое может быть?

Часть подобных ситуаций может быть объяснена нашими внутренними аналитическими способностями: мы уже имеем опыт, имеем багаж знаний и неосознанно соотносим новые ситуации с теми, в которые уже попадали – так мы можем, например, почувствовать недоверие и тревогу, опираясь на свой прошлый опыт, манеру человека взаимодействовать и строить фразы. И дальше – уже нет доверия к человеку, к самой ситуации – и ничего удивительного, что что-то не срастается. Более того, внутренне чувствуя какую-то неясность, непонятность, ощущая что-то небезопасное для себя, мы можем себя останавливать: просыпать важные встречи, идти медленнее и опаздывать, выбирать длинную, заведомо сложную дорогу и т.п.

Просто глубоко внутри мы уже приняли решение о том, что происходящее нам не подходит и как будто «подстраиваем» обстоятельства, чтобы можно было опереться на что-то еще, кроме своего внутреннего ощущения. Так же мы можем анализировать и других людей: была похожая пара, держались похожим образом и похоже друг на друга смотрели (а может быть, это были мы сами), а потом что-то у них не сложилось, расстались. По аналогии переносится эта история на ту, которая наблюдается сейчас. В пользу такого объяснения говорит то, что вряд ли предчувствие бывает верным в 100% случаев. Просто обычно ярко запоминаются и обсуждаются те ситуации, когда произошло совпадение, а ряд других, когда прогноз был ошибочным, остается за кадром. И если сделать их видимыми, может получиться так, что предчувствие верно, например, настолько же, насколько обычная статистическая вероятность.

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