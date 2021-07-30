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Как притянуть к себе идеального мужчину

30 июля 2021ПсихологияРамблер

Как найти свою вторую половинку? Вопрос, который задает каждый человек, но не знает точного ответа.

Как притянуть к себе идеального мужчину
Фото: depositphotos

Можно испробовать тысячи методов, но только один окажется верным. Как только «половинка» находится, то мы в ту же секунду забываем о какой-либо логике и чувствуем уверенность в своем выборе. Представляем мнение астролога, которое поможет не терять надежду и настроиться на удачу в этом нелегком деле.

Перед тем как начать поиски,  необходимо убедиться в том, что вы имеете четкое представление о вашей будущей «половинке».  Конечно, это трудно – найти четкое определение человека, которого вы хотите видеть рядом с собой. Говорят, что для каждого существует только один действительно подходящий человек, который будет понимать вас, разделять лучшее и худшее, стремиться к воплощению заветных желаний и, главное, будет любить вас безоговорочно таким, какой вы есть.
Астрология использует все ресурсы для определения совместимости двух людей, чаще всего тех, кто встретился первый раз. Нам с детства вбивают в голову сказки о принцессах и принцах, у которых была любовь с первого взгляда. Не стоит летать в облаках, так как часто настоящая любовь может скрываться от вас. Никогда не бойтесь присматриваться к человеку, потому что первые впечатления могут быть ошибочными. Для таких ситуаций и существует астрология, которая поможет заглянуть в потайные места вашей, возможно, будущей родственной души.  Дело в том, что в таких серьезных делах одной характеристикой знаков зодиака не обойдешься.
Очень важным маячком является «искра», которая пробегает между людьми. Не стоит путать ее со страстью! Эта искра должна быть благородной и проявляющей желание стремится к своей «половинке». Бывают случаи, когда рядом с вами находится человек, о котором вы никогда и не могли подумать, как о родственной душе. Точнее, он может быть хорошим другом, которого вы не рассматриваете на роль партнера по жизни. Все потому, что мы отвлечены предрассудками и социальными клише. Отбросьте все, что вам мешает и взгляните вокруг свежим взглядом. В таких делах необходимо иметь свое собственное восприятие ситуации.

Звезды всегда помогут в таком важном деле, если вы максимально открыты  для любви и готовы безвозмездно дарить ее. Родственные души так или иначе тянутся друг к другу несмотря ни на что.

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