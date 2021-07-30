Как притянуть к себе идеального мужчину

Как найти свою вторую половинку? Вопрос, который задает каждый человек, но не знает точного ответа.

Можно испробовать тысячи методов, но только один окажется верным. Как только «половинка» находится, то мы в ту же секунду забываем о какой-либо логике и чувствуем уверенность в своем выборе. Представляем мнение астролога, которое поможет не терять надежду и настроиться на удачу в этом нелегком деле.

Перед тем как начать поиски, необходимо убедиться в том, что вы имеете четкое представление о вашей будущей «половинке». Конечно, это трудно – найти четкое определение человека, которого вы хотите видеть рядом с собой. Говорят, что для каждого существует только один действительно подходящий человек, который будет понимать вас, разделять лучшее и худшее, стремиться к воплощению заветных желаний и, главное, будет любить вас безоговорочно таким, какой вы есть.

Астрология использует все ресурсы для определения совместимости двух людей, чаще всего тех, кто встретился первый раз. Нам с детства вбивают в голову сказки о принцессах и принцах, у которых была любовь с первого взгляда. Не стоит летать в облаках, так как часто настоящая любовь может скрываться от вас. Никогда не бойтесь присматриваться к человеку, потому что первые впечатления могут быть ошибочными. Для таких ситуаций и существует астрология, которая поможет заглянуть в потайные места вашей, возможно, будущей родственной души. Дело в том, что в таких серьезных делах одной характеристикой знаков зодиака не обойдешься.

Очень важным маячком является «искра», которая пробегает между людьми. Не стоит путать ее со страстью! Эта искра должна быть благородной и проявляющей желание стремится к своей «половинке». Бывают случаи, когда рядом с вами находится человек, о котором вы никогда и не могли подумать, как о родственной душе. Точнее, он может быть хорошим другом, которого вы не рассматриваете на роль партнера по жизни. Все потому, что мы отвлечены предрассудками и социальными клише. Отбросьте все, что вам мешает и взгляните вокруг свежим взглядом. В таких делах необходимо иметь свое собственное восприятие ситуации.

Звезды всегда помогут в таком важном деле, если вы максимально открыты для любви и готовы безвозмездно дарить ее. Родственные души так или иначе тянутся друг к другу несмотря ни на что.