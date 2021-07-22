Почему неудачи преследуют нас

В жизни бывают периоды, когда все как будто бы идет наперекосяк.

Увольнение с работы, завершение отношений, потери и срывы планов.

Когда такие события случаются в короткий промежуток времени, впору задаться вопросом – что происходит? Уж не притягиваю ли я неудачи? А быть может, это кто-то «постарался» и пожелал мне чего-то плохого и это сработало? Действительно, а какие могут быть еще объяснения этой ситуации?

Однако, некоторые объяснения все же имеются. Например, человек столкнувшийся с важной для себя потерей может не находить ресурса для ее проживания, прогоняет мысли о ней, делает вид что все хорошо, игнорирует те переживания, которые есть. И чувства остаются запертыми внутри. Один из способов сделать их видимыми и легально прожить – поставить себя в схожую ситуацию, в которой можно будет поплакать, погрустить, позлиться – но по-другому поводу. И, неосознанно, человек начинает себе такие ситуации «организовывать» - например, теряя вещи, создавая отношения с определенными людьми. Вопрос «Была ли в самом начале цепочки важная потеря и как она прожита» может открыть секрет того, откуда началась полоса неудач. Еще одно объяснение такого феномена – человек не чувствует себя хорошо и комфортно в имеющейся ситуации, рабочей, семейной. Но логически убеждает себя оставаться: хорошая зарплата, перспективы, надежный партнер. А на уровне чувств – желание из этой ситуации уйти. И тогда начинают происходить невероятные события, подставы на работе, увольнения, мелкие и крупные ссоры. В общем, все то, что помогает человеку выйти из ситуации, но уже легальным образом. В такой момент просто спросите себя «Доволен (довольна) ли я тому, что происходит в моей жизни? Где я на самом деле хочу находиться?» Если ответ будет такой, что хочется быть где-то в другом месте, можно этот вопрос сделать видимым, начать логическое и открытое планирование и тогда необходимость в таких «подарках судьбы» отпадет.