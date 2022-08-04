Как душа выбирает себе семью до своего рождения

Душа ребенка заранее выбирает себе родителей, чтобы в новом воплощении пройти нужные уроки.

Люди, практикующие погружение в прошлые жизни, утверждают, что душа ребенка заранее выбирает себе родителей, чтобы в новом земном воплощении пройти нужные жизненные уроки.

Как происходит выбор

Выбор происходит примерно за 1 год до рождения и не всегда осуществляется свободно. Если душа совсем молодая и неопытная, она часто воплощается «автоматически», куда попадет, поскольку для нее важны не конкретные условия, а наработка любого опыта. Для более «взрослых» душ, которым необходимо отработать определенные духовные качества, есть выбор из тех родителей, которые предоставят максимальные условия для этого. Для «опытных» душ, которые уже осознали свои ошибки, существует возможность выбрать лучшие условия. Однако обучение может выглядеть весьма своеобразно. Например, душа будет учиться терпению и принятию через уход за тяжелобольным родственником, а в постоянных семейных ссорах вырабатывать силу характера. Возможен вариант, когда в прошлой жизни душа грешила жадностью и она воплотится в многодетной семье, где живут небогато и нужно делиться, а если сделала много добрых дел – родится в прекрасных условиях с понимающими и поддерживающими родителями. Бывает, что душе важны не столько определенные родители, а конкретное место или время рождения. И тогда судьба такой души может сложится так, что она с какого-то момента будет расти вообще без родителей, а важную роль в ее жизни будут играть совершенно чужие люди.

Что думают об этом эзотерики

Выбирая для себя семью, душа обращает внимание и на то, насколько ее там ждут. Случается, что душа подобрала себе родителей, но по какой-то причине мать решает избавиться от ребенка и тогда душа вынуждена вернуться обратно и ждать следующей возможности для воплощения. Со слов эзотериков, эта ситуация никак не влияет на карму души, поскольку обычно вселение души происходит не в момент зачатия, а примерно на 4 месяце беременности, когда обычно уже принято окончательное решение оставить ребенка или избавиться от него. В момент вселения у души стирается память о прошлых воплощениях.

Душа, в свою очередь, особенно если она приходит в теле больного или трудного ребенка, помогает семье и роду выполнить их кармические задачи и продолжить духовное развитие. Если человеку на протяжении жизни удается понять смысл жизненных уроков, его восприятие происходящего меняется, и даже сложная жизнь налаживается.