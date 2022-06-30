Какие вещи ежедневно вытягивают из нас всю энергию

Попробуйте начать забирать свою энергию обратно, и посмотрите, что будет происходить с жизнью.

Состояние потери энергии, наверняка знакомо многим.

Вроде бы ничего особенного не происходит, но делать ничего не хочется, интерес к жизни пропадает. Что же забирает наш энергетический ресурс?

Наиболее часто отток происходит из-за незавершенных дел. Все довольно просто – энергия вложена, дело заброшено – энергия в нем осталась. Примеры найти легко: проекты, оставленные посередине, обещания, которые не были выполнены.

Как эту энергию вернуть? Начать нужно с того, что закончить все, что только возможно. Докрасить, доделать, объясниться и т.п. Если же и после этого остаются «хвосты», представить, что вы забираете свою энергию из этих дел на тонком плане. И обязательно проговорить: «забираю свое, отказываюсь в это дальше вкладываться».

Еще один мощнейший способ потери энергии – это энергия, которая остается в незавершенных отношениях.Мечты и фантазии о том, как бы все могло быть, боль и обида – все это энергию забирает. Возвращается энергия, когда признается факт невозвратности отношений, проговариваются все обиды и вся злость. Имеется в виду не с самим человеком, а с его образом, например, можно написать ему письма. И так же не забыть завершить их фразой «забираю свое, отдаю твое».

Зависть, «залипание» на чужих Инстаграмах, попытки примерить на себя чужую жизнь и игнорирование своей уникальности– тоже серьезный источник оттока энергии. Все просто – если нас что-то эмоционально затрагивает – туда уходит энергия, к тому человеку, образ которого вы держите в своей голове или сердце. Вернуть энергию можно так же – представив его и поговорив с ним.

Любые искажения информации ввиде лжи, недомолвок, дезинформации тоже забирают силу. Просто по той причине, что на любое нарушение нужно потратиться, а после потратиться на страх быть разоблаченным и пойманным за руку. Поэтому лучше сделать своей привычкой говорить только то, что является правдой.

Попробуйте начать забирать свою энергию обратно, и посмотрите, что будет происходить с вашей жизнью. Возможно, происходящие перемены вдохновят вас на новые свершения!