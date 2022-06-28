Как найти и изменить установки на бедность

Если денег нет или они тяжело достаются, скорее всего, человек живет с внутренним страхом их иметь.

Почему-то в жизни может получиться так: кто-то старается, хорошо учится, а доход всегда на грани, максимум выше среднего. А другой особо не напрягается, а все материальное ему или ей дается довольно легко. В чем же дело?

Если денег нет или они тяжело достаются, скорее всего, человек живет с неосознанным страхом их иметь. Это могут быть идеи: «богатство – это плохо», «деньги-зло», «быть богатым – значит быть нечестным», «быть богатым – значит подвергать свою жизнь опасности» и т.п.

Все эти мысли рождаются, конечно, не на пустом месте. Не так много лет прошло с тех пор, когда из-за материальных благ легко могли лишить жизни, предать. И правда, могло показаться, что лучше быть без денег, зато живым. Да и судьбы некоторых внезапно разбогатевших людей тоже могут вызывать ужас, сочувствие, страх.

Поэтому если в вашей жизни с деньгами трудности – подумайте, считаете ли вы, что обладать богатством – это хорошо. Если в этом месте наступает какая-то неуверенность и сомнение, значит, нужно искать, что за идея на вас влияет. И, когда она будет найдена, - кто ее автор. А найти его довольно просто – обычно это значимые люди: родители или прародители (бабушки и дедушки), которые, пока ребенок рос, много раз повторили все эти предложения о богатстве и бедности. И выросший ребенок продолжает их носить с собой, а точнее – в себе.

Поэтому если хотите отказаться от влияния такой идеи, представьте ее автора. А затем скажите ему: «Это твой страх, а не мой. Забери его себе».

Возможно, когда отец был молод и правда было опасно ввязываться в авантюры, обещавшие быструю наживу. И его осторожность помогла выжить ему и его семье. Однако, сейчас эта идея уже мешает и от нее имеет смысл отказаться.

А значит, можно поблагодарить за опыт, сказав: «Для тебя это был правильный выбор. А я выбираю другое. Я перестаю бояться денег. Я разрешаю себе быть богатым».

Если все произнесено от чистого сердца в этот момент вы почти физически почувствуете, как что-то меняется внутри вас. Это значит, что изменения во внешнем мире тоже не заставят себя долго ждать.