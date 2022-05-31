Что можно и чего нельзя делать в церкви

В России регулярно ходит в церковь менее 10 % населения, но сейчас все больше людей интересуются православием.

К сожалению, многие совершенно не представляют, что можно и что нельзя делать в церкви.

1. Категорически запрещено заходить в церковь в состоянии опьянения, а также в грязной одежде. Нельзя курить в самом храме и на прилегающей территории, поскольку нанесение вреда себе считается грехом. Имейте уважение, если не к Богу, то хотя бы к прихожанам храма.

2. Отключите мобильный телефон или переведите его в беззвучный режим, чтобы не отвлекать окружающих от молитвы. Если этот пункт вызывает у вас вопросы, подумайте, а вам точно нужно заходить в церковь?

3. В церкви не запрещены фото и видеосъемка, но вот использование вспышки возможно только с разрешения настоятеля храма.

4. Входя в церковь, мужчины должны снять головной убор, а женщины (замужние), наоборот, покрыть голову. Платок на голове по православным канонам означает «власть мужа над женой». Незамужние девушки и дети могут заходить без головного убора.

5. Находясь внутри церкви, ходите аккуратно, не задевая окружающих. Непринято рассматривать людей, говоривать с ними, шуметь, жевать жвачку и, конечно же, есть или пить.

6. В большинстве храмов принято, чтобы во время службы женщины стояли на левой стороне церкви, а мужчины – на правой, чтобы не отвлекать друг друга от молитвы.

7. Во время службы стойте лицом к алтарю – это пространство, отгороженное стеной иконостаса, является центральным местом в церкви. За иконостас, непосредственно в алтарь, категорически запрещено заходить всем, кроме церковнослужителей. На солею – это возвышение перед алтарем в восточной части храма кроме церковных служащих можно подниматься поющим в церковном хоре и помогающему в алтаре.

8. Важно правильно почитать мощи и иконы. Не принято целовать лики Божьей Матери, святых и ангелов, а также лицо святого, чьи мощи открыты для поклонения.

9. Покупать свечи и другие церковные предметы, а также освящать крестики лучше в промежутках между службами, но никак не во время богослужения.

10. В моменты, когда священник в процессе службы осеняет крестом или свечами верующих, или кадит на них необходимо совершать поклон в его сторону.

Если при посещении храма вы не будете знать, как поступить в какой-то ситуации, задайте вопрос другим прихожанам или священнослужителям.