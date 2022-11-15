Почему нельзя ходить в церковь ночью

Для этого есть не только бытовые, но и духовные причины.

Для многих верующих церковь служит местом, где можно помолиться, поставить свечку, исповедаться или прийти на службу.

Именно это место, согласно христианским правилам, служит для единения людей с Богом. Однако, большинство храмов закрываются по ночам, и посетители не могут заходить в них после наступления темноты.

Действительно, многие церкви закрываются уже вечером. Как сообщают священники, для этого есть бытовые причины, ведь в церкви работают не только служители, но и другие сотрудники: охранники, уборщицы и свечницы. Однако, то, что храмы закрываются вечером, отголоски истории: в СССР храмам не разрешали открываться вне богослужений, поэтому они были закрыты.

Однако сейчас на ночь храмы закрывают и люди не могут посетить их по вечерам. Как объясняют служители церкви, нормальный человек должен жить так, как мир сотворил Бог. Он сделал так, что день нужен для труда, а ночь для отдыха. Все сотрудники церкви и служители придерживаются этого правила, поэтому храмы закрываются на ночь. Однако, в некоторых городах есть круглосуточные церкви, куда можно прийти в любое время суток, но это крайне нежелательно.

Отмечается, что есть исключительные случаи, когда человек нуждается в экстренной духовной помощи. В таком случае священники советуют прийти в церковь и объяснить ситуацию охраннику, а тот оценит ситуацию и позовет священнослужителя в случае необходимости. В остальных случаях представители духовенства просят отложить все дела до утра и открытия церкви для всех желающих.