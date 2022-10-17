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За что наша душа может не переродиться и остаться на небесах

17 октября 2022ПсихологияРамблер

Согласно теории реинкарнации, умирая, мы перерождаемся. Но почему души некоторых остаются на небесах?

За что душа может остаться на небесах
Фото: psychologos.ru

Согласно теории реинкарнации, которая присутствует во многих религиях, наши души бессмертны, и умирая, мы вновь перерождаемся.

Но есть мнение, что некоторые души могут закончить свое движение и остаться на небесах. Почему так происходит, читайте в этой статье.

Вообще сама теория перерождения очень удобна, она объясняет, почему, например, одни люди рождаются богатыми и здоровыми, а другие – бедными и больными. Все просто: если ты в прошлом рождении грешил и совершал неправильные с моральной точки зрения поступки, в этой жизни ты будешь исправлять эти деяния и искупать грехи. Поэтому все, с чем нам приходится иметь дело, преодолевая себя и свои пороки, на самом деле лишь результат нашего неверного поведения в прошлом воплощении.

За что душа может навсегда остаться на небесах? Это происходит, если она полностью прошла свой путь, воспитала в себе самые добрые качества. То есть если в последнем своем воплощении человек жил, не причиняя зла другим людям, помогал им, совершал то, что способно исправить то, что он наделал ранее, Вселенная как бы объявляет своего рода амнистию и освобождает его от грехов.

Надо думать, что многие святые – как раз пример таких душ. В течение своей жизни они служили людям и богу, поэтому на следующие воплощения им уже не осталось никакой работы. Конечно, это довольно сложный путь духовного развития: жертвовать материальным в угоду духовного, но именно это позволяет полностью очиститься и навсегда остаться на небесах. Планировали ли святые такой исход? Думается, что нет. Просто путь добра и духовности виделся им единственным.

Вероятно, почти никто из обычных людей не собирается искупить все свои грехи в этой жизни и мало кто стремится к очищению. Но кое-что все мы можем делать в своей обычной жизни. Например, заботиться о тех, кто рядом; выбирать добрые чувства, сводить к минимуму негатив, учиться прощению и принятию себя и тех, кто нас окружает. И тогда, даже если после смерти мы не останемся на небесах, наше следующее воплощение будет в куда более приятных условиях. И кто знает, возможно, остаться на небесах – это гораздо скучнее, чем вновь спуститься на землю и начать все сначала.

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