Люди света – кто они такие и зачем пришли в этот мир

Проверьте, может рядом с вами есть такие люди.

Люди света – особенные личности, которые пришли в этот мир для того, чтобы вдохновлять людей и чистить своей энергией жизненное пространство.

Для себя и тех, кто рядом. О том, какими качествами обладают люди света, читайте в этом материале.

Тяга к одиночеству

У людей света высокая норма одиночества, так как именно наедине с собой они восстанавливают силы, словно черпая ценную энергию изнутри. Люди света хотят и физической, и психологической изоляции на какое-то время, чтобы очиститься от постороннего влияния и заново наполниться. Кстати, такая тяга к одиночеству вовсе не означает нелюбовь к людям, наоборот, люди света очень общительны, просто с собой они любят общаться больше, чем с кем бы то ни было.

Творческие способности

Вы узнаете человека света по его творениям: обычно это живопись или музыка, хотя бывают самые разные формы проявления творческого дара. Именно с помощью своего творчества люди света выражают себя и свою любовь к миру и людям, как бы даря им себя и свою энергию. Плоды творений этих людей обычно источают особую энергетику, к которой тянутся.

Глубокая эмпатия

Люди света очень чувствительны и эмпатичны. Они без слов понимают, что происходит в душе у человека, который находится рядом – а иногда и даже если он сейчас на расстоянии тысячи километров. Каким-то образом люди света лечат словом, взглядом, прикосновением, и после общения с ними становится легче и светлее на душе. Кстати, часто люди света работают психологами, учителями или воспитателями, что прекрасно раскрывает их способности.

Связь с природой

Люди света невероятно чувствительны не только к людям, но и ко всему живому, что их окружает. Особенно нежные отношения у них складываются с природой: деревьями, травой, солнцем, воздухом. Дома у таких людей много растений в горшках, они прекрасно растут и не чахнут – все дело в особенной энергетике этих людей, которая способна подпитать даже растения. Природа наполняет людей света, они берут от нее максимум того, что она может дать.

Вера в лучшее

И, наконец, люди света мыслят позитивно и источают невероятный оптимизм. Они вдохновляют на жизнь и новые свершения тех, кто сник и приуныл. Для каждого человека у них найдется нужное слово или интонация, которые словно запускают в действие механизм самой жизни и желания что-то делать, как-то двигаться и не сдаваться.