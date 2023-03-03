Забота о себе и позитив: 10 правил жизни мудрой женщины

Кому-то может показаться, что «мудрость» и «ум» — синонимы.

Однако, при ближайшем рассмотрении, эти понятия заметно различаются. Ум – это совокупность навыков, знаний и образования, а мудрость – умение применять все это в соответствии с обстоятельствами и себе на пользу. Именно поэтому, чтобы перейти в разряд мудрых женщин, нужно начать жить по другим правилам.

1. Она не зависит от мнения окружающих, понимая, что невозможно понравится всем. Мудрая женщина ориентируется на собственное мнение и поступает так, как считает нужным.

2. Она любит себя и заботится о собственных нуждах. Это не имеет ничего общего с эгоизмом. Мудрая женщина понимает, что от ее душевного равновесия, здоровья и настроения зависит благополучие ее близких.

3. Мудрая женщина всегда благодарит за сделанное для нее не только из вежливости. Она старается поддерживать отношения с теми, к кому можно обратиться в сложной ситуации.

4. Она старается быть на позитиве и делает комплименты окружающим. Люди с удовольствием общаются с такой женщиной и искренне ей симпатизируют.

5. Она умеет уважать чужие чувства и желания и не тратит силы и нервы на то, что нельзя изменить. Так, мудрая женщина не пытается заставить ребенка делать то, что считает нужным сама, а пытается развить его способности и интересы.

6. Она способна принимать окружающих такими, какие они есть и не пытается их переделать. Если мудрую женщину что-то не устраивает в близких, она не скандалит и не требует, а старается помочь это исправить.

7. В большинстве ситуаций мудрая женщина ищет компромисс не потому, что не умеет отстаивать собственные границы, а потому, что старается не просто извлечь пользу для себя, но и сохранить отношения с человеком.

8. Она всегда дает человеку второй шанс, считая, что каждый способен на ошибку. Но, если ситуация повторяется дважды, мудрая женщина отказывается от совместной деятельности, понимая, что люди не меняются.

9. Мудрая женщина не «выносит сор из избы». Она старается решить внутри семейные проблемы, разговаривая с теми, кто вовлечен в ситуацию, а не жалуется на своих близких посторонним людям, оберегая спокойствие семьи.

10. Она отдает мужчине пальму первенства в отношениях, точно следуя пословице: «мужчина голова, а женщина – шея». В отличие от умной женщины, мудрая не будет спорить или доказывать, а улыбаясь и поощряя, заставит сделать так, как она задумала.

Делайте выводы из всего происходящего и мудрейте.

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