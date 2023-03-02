Тело и чувства: как понять, что рядом с вами «ваш» человек

Когда в нашей жизни появляются новые знакомства и связи, один из вопросов, который мы себе задаем – а «мой» ли это человек?

Конечно, для каждого из нас понятие «своего» человека будет различаться, но обычно этот вопрос подразумевает вот что: «А смогу ли я прожить всю жизнь с этим человеком?», «А не предаст ли он меня?», «А будем ли мы ссориться?» и т.п.

На что же имеет смысл обращать внимание при первых встречах?

1. Наше тело. Тело никогда не лжет. Если в присутствии человека мы сжимаемся, хотим отодвинуться, спрятаться в гаджеты или отвести взгляд, закрыть свое сердце рукой, спрятать глаза за очками – что-то идет не так.

2. Чувства. Рядом с человеком или в преддверии встречи с ним возникает ощущение тревоги, страха, встречу хочется отложить – осторожно, это тоже наше подсознание может пытаться достучаться до нас, задержать, уберечь.

3. Отсутствие контакта. Вам не интересно то, о чем человек рассказывает, а ему, в свою очередь, явно не интересен ваш мир. Он не дослушивает вас или пытается обесценить ваши интересы, вам приходится делать усилие, чтобы включаться в разговор и изображать заинтересованность.

4. Ощущение опустошенности. Во время или после встречи вы чувствуете сильную усталость, упадок сил. Возможны и другие явления – головные боли, головокружения, возвращение хронических заболеваний. В этом случае вы или тратите слишком много сил на защиту от того, кто вам неприятен, либо вас попросту энергетически пожирают.

Возможно, в этом месте кто-то задается вопросом – достаточно ли этих признаков, чтобы отказаться от общения с человеком? Как показывается практика – недостаточно. Ведь существуют многочисленные логические объяснения: «Я просто не выспалась», «Нужно потерпеть и узнать получше» и т.п., которые глушат наши изначальные сигналы. И эта история может растянуться на годы! Не лучше ли довериться своему подсознанию и оградить себя от страданий? Выбор, как всегда, остается за нами.

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