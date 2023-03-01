Финансовая энергия испарится: почему нельзя давать деньги в долг

О том, почему деньги не стоит брать в долг, сказано уже много слов. А как насчет обратной стороны вопроса – чем может быть опасно занимать деньги?

Для начала вспомним о главном: деньги – это энергия. И энергия эта пришла не к кому-то, а лично к вам. Хотите поделиться своим? Значит вам не нужно – вот такой вывод может быть сделан Вселенной. То есть, самая простое следствие – денег у вас станет меньше. Как этого избежать? Так же просто – давая в долг, воспринимайте это как подарок. Объясните себе, почему вы это делаете и что ожидаете или уже получили взамен – так баланс будет восстановлен.

Что еще может случиться? Человек получает чужое, ему не очень комфортно. И быть должным не всегда приятно, поэтому отношения начинают портиться. Вы ощущаете себя благодетелем, а человек видит в вас того, кто оказался выше, сильнее, а себя ощущает слабым. Сам того не ведая, начинает огрызаться, избегать. Не самое приятное развитие событий.

Потеря хороших отношений, конечно, неприятна, но можно потерять и сами деньги. Да, к сожалению, людям свойственно «забывать» отдавать долги, придумывать себе причины, по которым они якобы это отработали, объяснять себе, что вам и так хватает, зачем возвращать Поэтому один из советов гласит: давать в долг ровно ту сумму, с которой вы готовы легко расстаться навсегда.

Также немаловажна и цель, на которую человек занимает. Насколько она серьезная? Ведь невозможность заработать или накопить – это отражение того способа жизни, которым живет человек. Он не может жить по средствам, а вы ему оказываете медвежью услугу, поощряя необдуманные траты. Вместо того, чтобы начать думать над изменением своих способов заработка и трат, расти и меняться, человек продолжает стоять на месте и не замечать последствий своих решений. Значит, следующий раз будет еще сложнее и денег потребуется еще больше.

Собственное благосостояние тоже может пострадать особенно в тех случаях, когда отдается последнее, самому нужное. Не важно, под какие цели и обещания. Если хочется помогать, нужно делать это из состояния изобилия, благости, достатка – так будет легче пережить любые неприятные последствия.

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