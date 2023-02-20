Что такое «паутина бедности» и как в нее не попасть

Паутиной бедности называют ситуацию, когда человек пытается заработать, но у него это не получается.

Паутиной бедности называют ситуацию, когда человек пытается заработать, но у него это все равно не получается.

Он только кладет себе крупную сумму денег на счет, а у него появляются непредвиденные траты, новые проблемы или дают о себе знать старые долги. Такая ситуация называется «паутиной бедности» из-за того, что человек не может из нее выпутаться. У нее есть несколько причин, но с каждой нужно разбираться отдельно.

Паутина бедности возникает в тот момент, когда человек долго жил в нищете. Это могло произойти от независящих от вас факторов, например, в детстве. Однако большинство попадают в такую ситуацию уже в осознанном возрасте, но, когда человек начинает жить нормальной жизнью и пытается заработать деньги, у него это не получается.

Чтобы не попасть в паутину, нужно соблюдать некоторые правила. Они помогают направлять энергетические денежные потоки в нужное русло, поэтому человек никогда не попадет в паутину.

Чистая квартира

Есть люди, которые не любят убираться и ничто их не заставит протереть пыль на полках. Однако грязь в доме отталкивает от человека денежные потоки. Они любят порядок, поэтому у неряхи деньги не станут задерживаться долго. Порядок должен быть не только в голове, но и в квартире. Экстрасенсы советуют хотя бы раз в месяц проводить уборку в квартире.

Отношения к бытовым предметам

Наверняка у вас дома есть постельное белье, посуда и одежда «на особый случай». Не стоит откладывать это на потом, а в реальности носить рваные вещи и есть из треснутых тарелок. Бытовые предметы и одежду нужно регулярно обновлять, чтобы энергия денег была направлена в правильном направлении. Если вы не используете новые вещи, значит, вы в них не нуждаетесь, и в деньгах соответственно.

Слишком сильная экономия

У людей в паутине бедности есть еще одна неприятная привычка – копить в ущерб себе. Экономия никому действительно не повредит, но не нужно переусердствовать. Вы копите на большую покупку, но забываете о том, что на себе экономить тоже не стоит. Не покупайте дешевые продукты ради того, чтобы приобрести дорогую микроволновку. Естественно, если речь не идет о вещах первой необходимости.

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