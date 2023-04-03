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Вы не поверите, но эти подсказки помогут стать миллионером

3 апреля 2023ПсихологияМарианна Басс

В своих мечтах многие хотят стать миллионерами, но осуществить это на практике удается единицам.

Вы не поверите, но эти подсказки помогут стать миллионером
Фото: depositphotos

Конечно, везение и связи никто не отменял, но, если задаться целью, можно добиться многого. Воспользовавшись нашими подсказками, возможно, в список Форбс вы не попадете, но создать хорошую финансовую базу точно сможете.

1. Проанализируйте свое мировоззрение. Оно должно стать позитивным и базироваться на вере в успех. Если вы зациклены на мелких бытовых проблемах, а денег едва хватает от зарплаты до зарплаты, то сложно даже представить, что бывает по-другому. Почитайте биографии богатых людей, послушайте их интервью – это настроит вас на новый лад и даст подсказку с чего можно начать.

2. Проанализируйте свои доходы. Один из принципов богатых людей: больше зарабатывать, а не сильнее экономить. Возможно, вы задумаетесь над тем, что стоит взять подработку, поискать более высокооплачиваемую работу, сменить специальность.

3. Отследите, на что вы тратите деньги и точно ли живете по средствам. Стоит записывать все свои траты хотя бы месяц, чтобы представить структуру расходов. Возможно, вам придется пересмотреть подход к деньгам и снизить расходы: богатые люди не тратят деньги впустую.

4. Займитесь долгосрочным планированием и постарайтесь сосредоточиться на чем-то одном. Важно понимать, чего вы хотите добиться завтра, через месяц, через год. Каждый день делайте что-то, что приближает вас к результату.

5. Выбирайте то, что у вас лучше всего получается или то, чем нравится заниматься. Такой подход вдохновляет и придает сил в сложные моменты. Разбогатеть, занимаясь сложным и нелюбимым делом, сложно.

6. Подумайте, кто мог бы вам помочь и где вы могли бы найти единомышленников. Налаживание нужных контактов с людьми требует времени и сил, но потом приносит большие дивиденды. Создавайте и поддерживайте профессиональные связи – эти «инвестиции» также важны, как и финансовые.

7. Начните копить. Пусть сначала это будет совсем немного, но стабильно. Откройте счет и откладывайте на него средства, которые позже можно будет инвестировать или использовать как первоначальный капитал.

8. Не рискуйте сверх меры и не гонитесь за быстрой прибылью: финансовые пирамиды и сомнительные предприятия мало кому позволили разбогатеть. Вкладывайте деньги в понятные вам инструменты. Пусть доход будет меньше, но зато гарантированный.

Меняйте свой подход к финансовым вопросам и приближайте первый миллион.

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