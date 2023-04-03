Несправедливый мир: жестокие истины, которые нам сложно принять

Мы вынуждены осознать несколько весьма жестоких истин, которые старались не замечать.

Каким бы чудесным ни было наше детство, в котором мир вращался вокруг нас, как бы не внушали нам в школе, что жизнь прекрасна, а мы должны делать ее еще лучше, как бы не казалось, что мы способны контролировать события, все это лишь иллюзии. В какой-то момент мы бываем вынуждены осознать несколько весьма жестоких истин, которые старались не замечать.

1. Мир несправедлив. И даже если мы стараемся «вести себя хорошо» и не делать зла другим, совершенно не факт, что с нами не произойдет ничего плохого. В какой-то момент каждому приходится осознать, что в этом мире далеко не всегда побеждает добро, а «плохие» люди получают то, что заслуживают. Как в детстве, послушание в обмен на любовь не работает. И обстоятельства складываются не так, как мы ожидаем, а по каким-то собственным законам.

2. Мы не всемогущи. Осознание этой истины вытекает из п.1 и воспринимается весьма болезненно. Принять тот факт, что многие вещи нам не только неподвластны, но даже не могут быть проконтролированы частично, сложно. Тревога и негативные эмоции по этому поводу лишь усугубляют ситуацию.

3. Жизнь изменчива и постоянно преподносит сюрпризы, часто неприятные. Осознайте: так будет всегда. Нет смысла ждать, когда это закончится, лучше научиться эффективно решать проблемы.

4. Никому нет дела до ваших трудностей и переживаний, каждый занят собственными делами. Даже самые близкие люди в сложные моменты жизни могут отдалиться от вас и углубиться в решение своих проблем. Чем раньше вы признаете, что вам никто ничего не должен, тем проще станет опираться на собственные силы.

5. Друзья – это не на всю жизнь. Порадуйтесь, если они вас не предали, а вы разошлись постепенно: из-за разницы во взглядах, интересах или по другим причинам. С возрастом все мы меняемся и нам становится не по пути. А еще важно понимать, что люди приходят в нашу жизнь не случайно и, когда их роль в спектакле нашей жизни сыграна, они освобождают место кому-то нужному нам на данном этапе.

6. Деньги – не самое важное в этой жизни. За них невозможно купить ни счастье, ни здоровье. Если вашей душе плохо, деньгами это не исправить. Да и с собой забрать ничего не удастся, сколько бы вы не накопили.

7. Все смертны и изменить это невозможно. Осознание этого факта происходит у каждого в разное время и часто дает мощный толчок к переосмыслению жизни: ценность каждого момента возрастает, когда понимаешь, что завтра для тебя может и не наступить.

Попробуйте принять эти истины, и жизнь заиграет новыми красками!

Марина Басманова, клинический психолог