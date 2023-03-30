Советы от тибетских мудрецов, чтобы стать успешным

Многим из нас, наверное, хотелось бы быть таким же невозмутимым и отрешенным как тибетский монах.

Ведь даже в самых сложных ситуациях, когда обычные люди переполнены эмоциями, они умудряются сохранять спокойствие. Но их знания – не тайна за семью печатями, и их философии можно следовать. Рассказываем, на что обратить внимание.

Аскетизм. В современном мире очень сложно уметь отличить действительно необходимое от навязанного рекламой. А результат – потраченные время и силы на приобретение того, что на самом деле не нужно и не приносит радости. Умение жить рационально и различать свои истинные потребности важно, но для этого придется вести строгий учет всех желаний и проверять их фразой – а то ли это, что я действительно хочу? Опыт жизни «на минималках» так же пригодится – очень неожиданные вещи смогут открыться, когда привычные развлечения станут недоступны.

Принятие перемен. Жизнь предполагает перемены – иначе все застынет на месте и перестанет развиваться, а значит – умрет. Умение задаваться вопросами «А что я приобретаю?», «А как я меняюсь?», «А что остается навсегда со мной?» – полезный навык, который пригодится. Также не лишним будет научиться не привязываться к вещам и людям, ведь, в конце концов, все рано или поздно заканчивается, поэтому лучше наслаждаться моментом, который происходит прямо сейчас.

Отказ от осуждения. Вместо этого – интерес к собеседнику, готовность выслушать. Осуждение часто перерастает в спор, а это предполагает бессмысленную потерю энергии. С собеседником не обязательно соглашаться, но важно показать, что он услышан. Так вы узнаете много про человека, а в его глазах станете тем, кому можно доверять.

Фокус внимания – на себе. Самое интересное происходит внутри нас. Умение слушать себя, понимать себя, узнавать себя – вот что таит в себе действительно невообразимые открытия. Для этого достаточно уделять хотя бы 15 минут в день медитациям или другим практикам, вести дневник, задаваться вопросами «А что сейчас происходит со мной?», «Что я чувствую, что я делаю?». Ответы могут удивить и порадовать, а могут и озадачить.

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