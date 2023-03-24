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Изменение тела и мыслей: признаки духовного пробуждения

24 марта 2023ПсихологияМирослава Кан

О том, что мы встали на путь духовного пробуждения, свидетельствовать ряд признаков.

Изменение тела и мыслей: признаки духовного пробуждения
Фото: depositphotos

Усиление эмоциональности

Человек, который развивается духовно и уже достиг определенного уровня, становится более чувственным. Если вы плачете тогда, когда раньше и не понимали, что расстроены, если чужие эмоции теперь задевают вас ярче, если вы с удивлением обнаруживаете в себе новые оттенки настроений и чувств, – вы пробуждаетесь духовно.

Вы видите ауру

Люди, вставшие на путь духовного развития, начинают видеть ауры людей. Поле вокруг тела как бы подсвечивается для вас особым цветом, и вы подсознательно понимаете, что это свет означает: кто развит, а кто нет, кто зол, а кто добр.

К вам тянутся животные

Животные начинают относиться к вам по-особенному: даже самые злобные псы затихают рядом с вами. Животные чувствую уровень энергии как никто, поэтому и тянутся к вам.

Вы не боитесь смерти

Страх смерти больше не тревожит вас, ведь вы понимаете, что смерть – это не конец. Это всего лишь переход в другое состояние, а потом все опять начнется сначала.

Пробуждается интерес к философии

Если вас начинает тянуть к новым знаниям о том, как устроена Вселенная, если вы ищете ответы на свои вопросы в работах философов, это яркий признак того, что вы растете духовно. Скоро вы найдете то, что ищете.

Хочется сменить работу

Если вам невыносимо больше заниматься тем, что вы делаете, и вас тянет поменять область деятельности, это тоже яркий признак духовного роста. Слушайте себя, изучайте свои сильные стороны и новые интересы и ищите работу, которая будет соответствовать вам.

Ваше тело меняется

Всевозможные физические состояния также возвещают о том, что вы переходите на новый уровень. Например, ощущение покалывания в руках и ногах или чувство того, что вас переполняет энергия и хочется двигаться. Все это признаки роста вашего ресурса и вашей духовности.

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