Узнайте, как определить, какая у вас по счету жизнь

Живет ли человек один раз или воплощается на Земле снова и снова?

Этот вопрос продолжает оставаться загадкой даже при современном развитии науки.

Теория реинкарнаций считает, что у души существует 777 жизней: она начинает свой путь на планете с низших существ и постепенно «дорастает» до человека. В древнем трактате «Чаша Востока» утверждается, что у человеческой души 350 воплощений, часть эзотериков склоняется к цифре 15, другая голосует за 9, «как у кошки». Существует множество методик, по которым можно рассчитать, какую жизнь вы живете в нынешнем воплощении. Сегодня расскажем, как сделать это по методике американского астролога Синди Майерс. Запишите числами дату вашего рождения, например: 15.08.1990. Сложите цифры дня, месяца и две последние цифры года рождения: 1+5+0+8+9+0=23. Если получилось двузначное число, сложите его цифры между собой: 2+3=5. В нашем примере человек воплотился на Земле в пятый раз.

Каждое воплощение дается человеку с определенной целью.

1 – первый опыт. Люди с душой младенца инфантильны, эгоистичны, совершают много ошибок, но в то же время, наивны, открыты новому опыту. Их задача – учиться, познавать себя и мир. Многое в жизни может даваться с трудом.

2 – ученичество. Эти люди пришли сюда, чтобы научиться лучше понимать себя и других, строить отношения, продолжать учиться во всех сферах жизни. На этом этапе определяется сфера интересов, проявляются творческие способности.

3 – поиск нового. Люди ищут новые места, впечатления, опыт. Они уже имеют знания об окружающем мире, но жаждут открытий и признания. Среди них много путешественников, журналистов, представителей шоу-бизнеса.

4 – поиск любви. Люди заняты поиском партнера, рождением детей, телесным удовольствиям. Интересы души сосредоточены на познании чувственного опыта: именно в этом воплощении высока возможность обрести кармическую пару.

5 – власть или успех – лейтмотив этого воплощения. Душа уже познала и сделала многое, что помогает ей добиться новых высот. Люди начинают чувствовать свое предназначение, часто посвящают жизнь карьере или накоплению материальных благ.

6 – учительство. Многое пройдено и познано, душа хочет больше отдавать другим. В этом воплощении люди посвящают себя помощи окружающим, делятся знаниями и опытом, часто ставят благополучие других выше собственного.

7 – отработка кармы. Самое сложное воплощение, в котором приходится «отрабатывать» сделанные ошибки. Это люди с трудными судьбами, несчастной любовью, тяжелыми болезнями. Это жизнь, наполненная испытаниями.

8 – новая реальность, в которой кроме накопленного опыта, присутствует отработанная карма. Часть душ наслаждается комфортным отдыхом, а часть пытается сделать мир лучше. Здесь рождаются духовные лидеры, научные и творческие гении.

9 - этап мудрости. Про таких людей говорят «старая душа». Они мудры не по годам, обладают мощной интуицией, способны видеть происходящее с разных точек зрения. Их больше интересует духовное, чем материальное. Считается, что после этого этапа душа воплощается в другом измерении и не возвращается на Землю.

В какую из теорий по реинкарнации верить и верить ли, решать только вам.

Читайте также: