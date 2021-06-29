Психолог назвал три действенных способа поднять настроение

Повлиять на настроение человека может спонтанное или запланированное приключение.
Приключения, чужой опыт и вдохновение способствуют поднятию настроения. Об этом рассказала специалист социальной психологии и когнитивно-поведенческой терапии Элис Бойс.
Так, повлиять на настроение человека может спонтанное или запланированное приключение. В качестве примера психолог привела бюджетные суточные поездки в другие города.
Еще одним действенным способом побороть грусть является вдохновение чужим примером. Чтобы поднять себе настроение, достаточно посмотреть несколько телешоу или видео на YouTube.
— Контент должен эмоционально резонировать, но не быть похожим на собственную цель, — уточнила Бойс.
Третий действенный метод заключается в обращении к кумиру. В качестве терапии настроения можно попробовать написать письмо своему вдохновителю или отправить ему благодарность в социальных сетях. В таком случае настроение может подняться за счет ощущения риска и авантюры.
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