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Психолог назвал три действенных способа поднять настроение

29 июня 2021ПсихологияВечерняя Москва

Повлиять на настроение человека может спонтанное или запланированное приключение.

Психолог назвал три действенных способа поднять настроение

Приключения, чужой опыт и вдохновение способствуют поднятию настроения. Об этом рассказала специалист социальной психологии и когнитивно-поведенческой терапии Элис Бойс.

Так, повлиять на настроение человека может спонтанное или запланированное приключение. В качестве примера психолог привела бюджетные суточные поездки в другие города.

Еще одним действенным способом побороть грусть является вдохновение чужим примером. Чтобы поднять себе настроение, достаточно посмотреть несколько телешоу или видео на YouTube.

— Контент должен эмоционально резонировать, но не быть похожим на собственную цель, — уточнила Бойс.

Третий действенный метод заключается в обращении к кумиру. В качестве терапии настроения можно попробовать написать письмо своему вдохновителю или отправить ему благодарность в социальных сетях. В таком случае настроение может подняться за счет ощущения риска и авантюры.

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