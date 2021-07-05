Как спастись от эмоционального выгорания

Клинический психолог Татьяна Додонова рассказала о том, какие факторы приводят к эмоциональному выгоранию.
С этим состоянием на работе или в других сферах жизни сталкивается как минимум половина россиян, считают специалисты.
Существует два типа факторов, которые могут привести к выгоранию. В первом случае речь идет о биологическом аспекте, который часто связан с нарушением режимов сна и бодрствования. Она привела в пример человека, который находится в постоянном чувстве тревоги, проверяя почту и находясь в ожидании «созвона».
Чтобы избежать этого, она посоветовала завести правило обязательно переодеваться, приходя домой. Надевая домашний халат, нужно помнить, что рабочий день закончился и дальше только личное время.
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