Предсказания преподобного Нектария Оптинского

Оптина пустынь – это православный мужской монастырь, возникший в конце 18 века недалеко от города Козельска.

Оптина пустынь – это православный мужской монастырь, возникший в конце 18 века недалеко от города Козельска. Не иссякает поток паломников, желающих приложиться к мощам Оптинских старцев, попросить у них помощи и сил. Во все времена среди старцев были те, кто не просто усердно молился о благе рода людского, но и кому был дарован дар ясновидения.

Одним из таких предсказателей был преподобный Нектарий Оптинский, урожденный Николай Тихонов. Мальчик родился в бедной семье и рано остался сиротой. Отец перед смертью благословил его иконой Святого Николая, с которой Нектарий не расставался всю жизнь и которая стала началом его религиозного пути. Жилось ему сложно, он сам вынужден был зарабатывать себе на еду. В 17 лет он отправился в Оптину пустынь, чтобы посоветоваться со старцами как жить дальше. После беседы с преподобным Амвросием, юноша решил навсегда остаться в монастыре. Он проявил невероятное усердие и под руководством наставников быстро вырос духовно, скоро его постригли в монахи и уже в 1912 году он был избран в старцы. После революции и закрытия монастыря он некоторое время провел в заключении, а позже жил в ближайшем селе до своей кончины, не переставая молиться. После возрождения Оптиной пустыни мощи старца были перезахоронены на его территории, а пророчества стали доступны не только для монахов.

Современники писали о том, что Нектарий обладал даром ясновидения, мог исцелять больных и был очень образованным человеком, хотя и самоучкой. Свои пророчества он «проигрывал» сам или с помощью игрушек, что заставляло многих считать его юродивым.

Однако, по свидетельству очевидцев, большинство его предсказаний сбывались: так он предсказал разгром монастыря после революции, арест свой и многих священнослужителей. Письма, которые ему приходили, он не вскрывал, но точно знал, что в них написано. Сам Нектарий записей не вел, его высказывания и «игры» описывали монахи, которые часто и задавали ему вопросы о будущем.

Старец говорил о том, что приближается время, когда люди перестанут верить в Бога, материальное вытеснит духовное и люди перестанут следовать основным заповедям. По мнению Нектария, Россию эта ситуация затронет в меньшей степени, чем другие страны, и духовные традиции помогут в перспективе возродить страну. Хочется верить, что в этом старец окажется прав.