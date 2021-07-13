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Звезды, которые прошли через настоящий ад, но не сломались

13 июля 2021ПсихологияМарианна Басс

Каким знаменитостям крупно не повезло в жизни?

Звезды, которые прошли через настоящий ад, но не сломались
Фото: Shutterstock

Когда мы смотрим на знаменитостей из мира развлечений, то видим блеск, гламур, улыбки, красоту, деньги и славу. Мы испытываем уважение и подражаем им. Для нас они почти потусторонние существа. Мы склонны забывать, что они такие же люди из плоти и крови, как и мы, и, прежде чем они смогли достичь своего нынешнего положения, многим из них пришлось очень даже тяжело. Не все звезды похожи на Пэрис Хилтон или Ким Кардашьян, рожденных с серебряной ложкой во рту. Многие столкнулись с бедностью, жестоким обращением и трудностями. Давайте посмотрим на некоторых знаменитостей с травмирующим прошлым.

Киану Ривз

Канадскому актеру было всего три года, когда отец оставил его и семью. Киану был свидетелем нескольких разводов своей матери, и ему часто приходилось менять место проживания и школу. В школе он не мог хорошо учиться из-за дислексии, и, хотя он был отличным хоккейным вратарем, травма разрушила его мечту играть за свою страну. Он видел, как его сестра борется с лейкемией. Позже он потерял своего близкого друга Ривера Феникса из-за передозировки наркотиков. Однако его переживания на этом не закончились, потому что несколько лет спустя он и его девушка Дженнифер Сайм похоронили свою мертворожденную девочку. Год спустя Дженнифер скончалась в автокатастрофе. Считается, что во время вождения она находилась под воздействием наркотиков и мгновенно скончалась.

Эшли Джадд

Голливудская красавица рассказала в своей книге «Все горькое и сладкое», что мучительное детство сделало ее склонной к самоубийству. Из-за трудностей в карьере матери в качестве певицы, ей пришлось ходить в 13 разных школ, и она чувствовала себя ненужной. Ей пришлось стать свидетелем многих сексуальных отношений, а также наркотической и алкогольной зависимости своей матери. Она сама трижды пережила изнасилование.

Келси Грэммер

Родители Келси развелись, когда ему было всего два года, и с тех пор он виделся с отцом всего дважды. Его дедушка умер, когда Келси было одиннадцать лет. Вскоре после этого его отец был убит невменяемым таксистом без всякой видимой причины. Позже Келси исключили из третьей школы, в которой он учился. Его трагедии на этом не закончились. Когда он вырос, то потерял свою сестру в результате убийства, совершенного бандой грабителей банков, и Келси пришлось опознать искалеченное тело. Затем он потерял двух своих сводных братьев в результате ужасной аварии во время подводного плавания с аквалангом (один из них был съеден акулой). Атака 11 сентября забрала его близкого друга и продюсера Дэвида Энджелла, а еще один друг был убит собственной женой. Одна из жен Келси убила своего будущего ребенка во время попытки самоубийства.

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