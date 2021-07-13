Что предсказывал миру Стивен Хокинг

Ученый рассказал, как человечество поработят роботы и почему людям придется покинуть Землю.

Если вы интересуетесь предсказаниями, то знаете, что большинство из них было сделано людьми, обладающими сверхспособностями: ясновидящими, пророками, экстрасенсами. Однако, свое видение будущего периодически публикуют известные ученые, чьи прогнозы основываются на различных теоретических расчетах и исследованиях.

Одним из «научных пророков» был всемирно известный английский астрофизик, физик-теоретик, космолог и писатель Стивен Хокинг. Этот человек обладал невероятной судьбой: в молодом возрасте он заболел редчайшей болезнью Лу Геринга, которая за несколько десятилетий полностью парализовала его тело, но не затронула мозг. Долгие годы Хоккинг общался с внешним миром посредством синтезатора речи, который приводил в действие единственной работающей мышцей щеки. Несмотря на полную неподвижность, ученый дожил до 76 лет и продолжал работать практически до самой смерти. Он оставил множество научных трудов и книг, в части из которых содержатся предсказания о будущем мира и человечества.

Так, Хокинг высказывался утвердительно о возможности путешествий во Вселенной. Он считал, что примерно через 500 лет (при нынешнем уровне прогресса) человечество сможет передвигаться в пространстве со скоростью, позволяющей достигать отдаленных звезд. При этом ученый предположил, что даже тогда путешествие будет занимать не менее 10 лет. Ученый был уверен, что космические путешествия будут необходимы землянам для того, чтобы постепенно колонизировать другие планеты. Хокинг просчитал, что через несколько столетий, при нынешней скорости потепления, климат на планете станет похож на Венеру: поверхность разогреется до 400 градусов. Людям придется покинуть Землю после того, как ее постигнет экологическая катастрофа. А вот в путешествия во времени Хокинг не верил и считал, что физически это невозможно. Основным аргументом было отсутствие туристов из будущего в нашем времени: ведь если это стало возможным, то они должны были бы посещать нас уже сейчас.

Интересные прогнозы давал ученый и насчет искусственного интеллекта. Он предполагал, что в ближайшие 100 лет компьютерный разум сможет превзойти своих создателей: он научится реплицировать сам себя и создаст новую форму «жизни», которая, с высокой долей вероятности, захочет поработить не столь совершенных людей.

Возможно, научно просчитанные прогнозы ученого сбудутся, но это дело далекого будущего.