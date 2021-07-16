Инес де Кастро — первая мертвая королева

Как фаворитка португальского короля стала править страной после своей смерти?

Ее отношения с португальским принцем Педру привели страну к гражданской войне. Впрочем, добиться коронования ей все же удалось, но уже посмертно. Брак между Педру и Инес считается в истории одной из самых катастрофичных свадеб в истории.

Почему же так произошло?

Инес Перес де Кастро родилась примерно в 1320-1325 году в семье лорда и Кастилии и непризнанного бастарда Педро Феранде. В 1340 прибыла в Португалию в качестве фрейлины принцессы Констансы Кастильской, новой жены наследника престола Дона Педру. Этот брак должен был связать Португалию и Кастилию, помогая им заключить мир и закончить войну.

Однако все пошло не по плану, и принц страстно влюбился во фрейлину, а не в законную супругу. Все время Педру пытался проводить со своей любовницей, с каждым днем ухудшая отношения не только с супругой, но и с целым регионом.

Но жена не хотела с этим мириться и даже задумала уловку. Когда у нее с Педру родился сын, она попросила Инес стать для него крестной матерью. По меркам католической церкви крестные родители приравнивались к кровным родственникам. И тогда связь де Кастро с принцем бы признали тяжким грехом и преступлением. Но Инес избежала ловушки и отказалась становиться крестной. В ответ на это король Афонсу изгнал ее обратно в Кастилию в 1344 году. Но на этом роман Инес и Педру не прекратился.

В 1345 году жена Педру умерла во время рождения третьего ребенка. Принц отказывался жениться на ком-то другом кроме Инес, и тут же вернул бывшую возлюбленную в замок, несмотря на недовольства короля. Пара стала жить вместе как супруги. Братья Инес стали друзьями принца и его доверенными советниками.

Король был в бешенстве. Он считал Инес и незаконнорожденной, и неподходящей партией для своего сына. А главное — угрозой целой Португалии. Он считал, что Инес и ее браться могут навязать принцу «испанские» взгляды. А сыновья – начать войну за трон и наследство. Поэтому В 1355 году король Афонсу IV приказывает убить Инес де Кастро. Наемники дождались, когда принц уедет из замка, и убили Инес на глазах у ее детей.

Дон Перу сразу понял, чьих и это рук дело, и пошел войной на отца. Но спустя несколько месяцев столкновений мать убедила его заключить перемирие. В 1957 году король Афонсу скончался, и Педру стал законным королем Португалии. Ослепленный местью, он приказал найти убийц супруги и привезти их в замок. И во время трапезы наблюдал, как у мужчин вырывали сердца заживо. За это он получил прозвище «Жестокий».

На этом история не закончилась. Король Педру объявил, что они с Инес тайно поженились до ее смерти, а значит технически она имеет полное право считаться королевой Португалии.

Вскоре состоялась самая необычная коронация в истории. Педру приказал извлечь мумию Инес из склепа, нарядить в самые лучшие наряды и усадить на трон. Дворяне и вельможи были вынуждены признать власть новой королевы и поцеловать ее мертвую руку. После Педру распорядился, чтобы тело его супруги захоронили в роскошном саркофаге из белого мрамора.