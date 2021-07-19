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Звезды, детство которых сложно назвать счастливым

19 июля 2021ПсихологияМарианна Басс

Многие люди завидуют знаменитостям за их, казалось бы, безупречную и очаровательную жизнь, но на самом деле есть много голливудских звезд с тяжелым прошлым, которые преодолели очень тяжелое детство.

Звезды, детство которых сложно назвать счастливым
Фото: depositphotos

Многие люди завидуют знаменитостям за их, казалось бы, безупречную и очаровательную жизнь, но на самом деле есть много голливудских звезд с тяжелым прошлым, которые преодолели очень тяжелое детство. Какими бы душераздирающими ни были эти истории, они действительно показывают нам, насколько сильными мы можем быть перед лицом невзгод и что с надеждой и настойчивостью мы можем преодолеть многое и осуществить свои мечты!

Дрю Бэрримор

Дрю Бэрримор стала звездой будучи еще ребенком, поэтому она — одно из первых имен, которое приходит на ум, когда речь идет о голливудских звездах с проблемным прошлым. Сейчас она играет очень веселые и беззаботные роли, но эта актриса начала пить в 11 лет, начала употреблять кокаин в 13 лет и дважды проходила курс реабилитации к тому времени, когда была подростком. Детская слава часто может вести людей по очень темному пути, но, к счастью, она получила помощь в решении ее проблем со злоупотреблением психоактивными веществами, и мы можем продолжать наблюдать за ней на большом экране!

Тайлер Перри

Тайлер Перри или Мадея, как его знают многие из нас — еще одна знаменитость, которая преодолела темное прошлое. Вы никогда не догадались бы, что этот актер / режиссер вдохновляющих и комичных фильмов вышел из такого сурового и тяжелого воспитания. Перри утверждает, что в детстве он часто подвергался физическому и сексуальному насилию, а его бабушка даже купала его в нашатырном спирте, чтобы избавить от аллергии. Тейлер вспоминает, как пьяный отец бил его веревкой, пока кожа не слезала со спины. Он сообщает, что именно Вера помогла ему пережить эти трудные времена и сделала тем, кем он является сегодня.

Шарлиз Терон

Эта светловолосая секс-бомба часто играет сильные и уверенные роли в своих фильмах, но она также является голливудской звездой с тяжелым прошлым. Шарлиз выросла с отцом-алкоголиком, который часто изменял ее матери и издевался над ней в течение многих лет. И однажды ночью мать Шарлиз застрелила своего отца в целях самообороны. Позже Шарлиз стала работать моделью, чтобы попытаться отвлечься от смерти отца. Тут актриса выиграла конкурсы моделей, а позже получила большой успех в «Детях кукурузы III».

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