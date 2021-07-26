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Женщины, которые шли напролом, не замечая препятствия

26 июля 2021ПсихологияМарианна Басс

Истории женщин, которые могут вдохновить на великие дела.

Женщины, которые шли напролом, не замечая препятствия
Фото: rbc

Когда вы думаете о женщинах, которые потерпели неудачу или столкнулись с серьезными препятствиями в своей карьере, о ком вы вспоминаете?

Уж точно не такие имена, как Опра, Вера Вонг, Джоан Роулинг?

Ну, это правда. Многие известные нам сегодня имена начинали свою карьеру с серьезных проблем. Тем не менее они преодолели неудачи и продвинулись вперед, чтобы достичь своих целей. Это всего лишь несколько примеров женщин, которые столкнулись с большими жизненными препятствиями, но всех их объединяет одно: внутренний огонь, который упорно сопротивляется любым неудачам. Эти дамы сохранили свои цели в качестве приоритета и стали источником вдохновения для женщин во всем мире.

Опра Уинфри

Глядя на Опру сегодня, вы никогда не подумаете, что она родилась от матери-одиночки и выросла в крайней бедности. Ее начало жизни было тяжелым, и она постоянно переезжала от матери к бабушке. Опра также поделилась, что подвергалась сексуальному насилию с раннего возраста. До того, как добиться известности в своем дневном ток-шоу, Опра начинала как тележурналист. Ее уволили с одной из первых работ, потому что продюсеры считали ее «неподходящей для телевидения». Тем не менее она продолжала настойчиво и через несколько лет получила то, что впоследствии стало Шоу Опры Уинфри, одно из самых успешных дневных ток-шоу в истории. Она поднялась на вершину индустрии, в которой доминируют белые мужчины, и стала первой в истории чернокожей женщиной-миллиардером.

Вера Вонг

Было удивительно узнать, что знаменитый модельер когда-то была талантливой фигуристкой, которая профессионально соревновалась в подростковом возрасте. Однако, когда ей не удалось попасть в олимпийскую сборную США в 1968 году, она повесила коньки и обменяла их на место в Vogue. Вера занимала должность старшего редактора почти 15 лет, но уволилась после того, как уступила должность главного редактора в пользу Анны Винтур. Она продолжала работать на Ральфа Лорена и училась на его опыте. Готовясь к собственной свадьбе в 1989 году, она обнаружила, что на рынке свадебной моды мало вариантов. Она набросала дизайн и поручила портнихе пошить платье за 10 000 долларов, а остальное уже история. Она стала культовым именем в мире свадебных платьев и разработала наряды для нескольких знаменитостей, включая Викторию Бекхэм, Дженнифер Лопес, Алисию Киз, Мэрайю Кэри, Дженнифер Гарнер, Челси Клинтон и Хилари Дафф среди многих других.

Джоан Роулинг

Женщина, стоящая за популярными фильмами о Гарри Поттере, была матерью-одиночкой, живущей на пособие, когда она написала первую книгу серии. Ей отказали 12 различных издателей, прежде чем она продала свою книгу за жалкие 4000 долларов. Работа стала международным хитом, и Роулинг написала еще 6 книг для этой серии, которые были проданы за сотни миллионов долларов и адаптированы в огромную франшизу блокбастеров. Сейчас Роулинг является 13-м самым богатым человеком в Великобритании, даже более богатым, чем королева. Хотя она сказала, что не планирует писать больше книг для добавления в серию о Гарри Поттере, она написала несколько рассказов и работает над книгой, связанной с Гарри Поттером.

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