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Как бороться с перееданием из-за стресса

30 июля 2021ПсихологияNews.ru

Большинство людей «заедают» стресс, потому что имеют зависимость от пищи.

Как бороться с перееданием из-за стресса
Фото: deposit photos

Об этом рассказал клинический психолог Михаил Хорс.

По мнению специалиста, чтобы бороться с подобным перееданием, нужно в первую очередь признать проблему. Важно сказать себе, что «это не я так хочу делать, а у меня есть некое нарушение в пищевом поведении».

Главное, разделить для себя: в одном случае я нормальный и здоровый, а во втором случае — у меня началась болезнь, которая меня заставляет переедать при стрессе.

Он также посоветовал, если сложно отказаться от еды, принимать пищу как можно медленнее и с закрытыми глазами. Так, по мнению психолога, человек получает больше удовольствия от еды, а ощущение насыщения приходит быстрее.

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