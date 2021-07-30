Как бороться с перееданием из-за стресса

Большинство людей «заедают» стресс, потому что имеют зависимость от пищи.
Об этом рассказал клинический психолог Михаил Хорс.
По мнению специалиста, чтобы бороться с подобным перееданием, нужно в первую очередь признать проблему. Важно сказать себе, что «это не я так хочу делать, а у меня есть некое нарушение в пищевом поведении».
Главное, разделить для себя: в одном случае я нормальный и здоровый, а во втором случае — у меня началась болезнь, которая меня заставляет переедать при стрессе.
Он также посоветовал, если сложно отказаться от еды, принимать пищу как можно медленнее и с закрытыми глазами. Так, по мнению психолога, человек получает больше удовольствия от еды, а ощущение насыщения приходит быстрее.
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