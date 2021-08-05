«‎Это пресно и скучно»: психолог назвала причины, мешающие начать здоровый образ жизни

Психолог Ксения Аверс объяснила, какие причины часто становятся препятствием к тому, чтобы начать вести здоровый образ жизни&

Специалист отметила, что основной причиной отказа от ЗОЖ является окружение. Человеку зачастую не интересен такой образ жизни, когда его постоянно приглашают на чай с тортиком. При этом, по словам психолога, важна регулярность правильного режима и отсутствие срывов.

Аверс отметила, что формирование важных привычек к здоровому образу жизни затруднено из-за того, что приходится заставлять себя, однако через месяц происходит очищение вкусовых рецепторов, а привычка к ЗОЖу появляется спустя 21-60 дней.

По словам эксперта, рассчитывать на мгновенные изменения к лучшему не стоит. Организму необходимо привыкнуть к переменам, поэтому действовать лучше постепенно, так как резкий отказ от старых привычек может привести к стрессу.

По наблюдениям психолога, многие полагают, что ЗОЖ – это пресно и скучно. И именно по этой причине не желают вести такой образ жизни.