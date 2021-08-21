Заряжаем внутренние батарейки: зачем нам любить одиночество

Три причины, по которым стоит чаще оставаться наедине с самим собой.

Одиночество – роскошь в современном мире. И хотя многие жалуются на недостаток общения и поддержки от других людей, мы расскажем, почему все же стоит любить одиночество.

Есть время изучить себя

Когда вам не надо тратить время и энергию на общение с другими людьми, вы обращаете внимание на себя и свои потребности. То, что вы долго игнорировали, вдруг становится очевидным и важным, появляется возможность удовлетворить себя. В это время мы учимся видеть собственные желания и границы, слушаем себя, заботимся о себе. Возможно, первое время невероятно сложно не переключаться ни на кого, когда внутренний голос становится слишком громким, но постепенно мы все больше и больше соединяемся с собственной сутью, и она больше не пугает нас.

Происходит перераспределение энергии

Она больше не расходуется бездумно, а значит, сохраняется для того, чтобы мы вложили ее во что-то стоящее. Часто в общении с окружающими мы не можем уследить, когда силы уже на исходе и мы уходим в энергетический минус. А вот когда не надо больше поддерживать ненужные (как оказывается) разговоры, мы замечаем, что будто оживаем. Будто ничто больше не тратит нашу батарейку, и мы становимся сильнее и на физическом, и на ментальном уровне. Появляется ресурс, которого нам так не хватало. Оказывается, он всегда у нас был...

Приходит ясность по поводу прошлого и будущего

В одиночестве мы можем многое переосмыслить. Понять мотивы своих поступков в прошлом, выносить мечту на будущее Одиночество – это возможность остановиться и понять что-то по-настоящему важное о своей жизни. Если вам довелось коротать время без людей, посвятите хотя бы денек воспоминаниям о том, что было с вами ранее, с какими людьми вы были связаны, кем вы были А также попробуйте построить план на будущее: чего хотите, а чего – точно нет. Когда нам никто не мешает, мы слышим именно наши желания, а не чужие.