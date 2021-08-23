Нужно ли возобновлять отношения и как это сделать

Рассказываем, как вернуть свою вторую половинку после серьезной ссоры.

Человеческие отношения – вещь достаточно хрупкая, даже если они длятся годами.

Иногда эмоциональная ссора и в сердцах высказанные претензии разрушают то, что казалось незыблемым, а собственная гордость и страх отвержения не позволяют извиниться. А бывает, что отношения рушатся из-за внезапно обнаруженной измены или к расставанию приводит нелепое стечение обстоятельств. Как бы то ни было, большинство людей тяжело переживают разрыв и часто думают о воссоединении с партнером. Так можно ли возобновить отношения и стоит ли это делать?

Любые отношения – это диалог двоих, поэтому первым шагом в ситуации разрыва должно стать принятие на себя половины ответственности за произошедшее. Вместо того, чтобы обвинять в случившемся партнера, задумайтесь над своей ролью в расставании. В случае, если вы решите, что хотите возобновить отношения, изменить получится только собственное поведение. А ответит ли на ваши шаги партнер и каким образом, к сожалению, изначально неизвестно. Но, если вы поняли, что это ваш человек, и он именно тот, кто вам нужен, то можно попробовать все вернуть.

Для начала «обнулите» все свои претензии и обиды к партнеру, оставив только хорошие воспоминания. Спросите себя, сможете ли вы не вспоминать о плохом и только после этого предложите встретиться и спокойно поговорить. Расскажите о своих чувствах и желании возобновить отношения, выслушайте его мнение, примите к сведению его точку зрения на случившееся. Если партнер просит время подумать, не давите, а предоставьте такую возможность. Подумайте, не стало ли причиной разрыва отсутствие общих интересов. Если да, попробуйте заняться тем, что интересует вашего партнера и через социальные сети или друзей дайте ему об этом узнать. Возможно, этот ваш шаг заставит его вернуться. Однако, притворяться не стоит: долго вы не продержитесь, а вскрывшийся обман разрушит отношения безвозвратно. Стоит ли обращаться за помощью в возвращении партнера к его родственникам или друзьям зависит от того, как вы общались с ними, когда были вместе. Если отношения были теплыми и доверительными, есть вероятность, что они поддержат вас и замолвят за вас словечко. Не уповайте на секс, как на последнюю надежду. Часто в ситуации расставания он может привести к еще большему разочарованию, поскольку ночь любви пройдет, отношения не восстановятся, а вы с новой силой почувствуете одиночество. Восстановление отношений может занять длительный период и потребовать больших душевных сил.

Если вы видите, что ваши усилия не приносят результата, возможно, отношения действительно исчерпали себя и этот факт стоит принять, чтобы открыть дверь в новую жизнь?