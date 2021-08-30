За что вам обязательно придется расплачиваться

Карма может следовать за нами сквозь несколько жизней.

Вы наверняка слышали выражение «это карма», когда с вами происходит что-то плохое. Да и могли замечать, что после негативных поступков или действий с людьми происходит что-то плохое. Это называется кармической расплатой и может настигнуть вас мгновенно, а может произойти спустя десятки лет.

Зачем это нужно

Прежде всего стоит отметить, что кармическая расплата дается человеку не в наказание, а для того, чтобы он переосмыслил свои слова или действия. Считается, что таким образом определенные ситуации могут подтолкнуть его на размышления и рефлексию относительно своей жизни.

Вы можете не замечать этого, любое ваше слово влияет на судьбы других людей. Будь это ободрение или оскорбление или даже игнорирование чувств близкого человека. Существует эффект бабочки, который утверждает, что незначительное влияние на систему может привести к серьезным последствиям. Так и в действительности устроен наш мир.

Кармические ошибки и их последствия

Эзотерики уверены, что за свои кармические ошибки человеку рано или поздно придется расплачиваться. Кармой называют закон мироздания, согласно которому за каждым действием, совершенным в любой из жизней, человеку придется расплачиваться.

Кармической ошибкой считаются не только общепризнанные грехи. Если человек вел непристойный образ жизни, обижал других, приносил вред окружающим и совершал другие недобрые поступки, его обязательно настигнет кармическая расплата в этой или следующих жизнях. Например, если человек оскорблял своих родителей, то в этой жизни его дети не будут относится к нему должным образом. С помощью заботы и любви ему нужно будет искупить свою вину.

Когда наступает расплата

Восточные практики подразумевают перерождение души, поэтому мы рождаемся уже с определенным опытом. Этому есть и другие подтверждения. Например то, что у одних людей с рождения есть предрасположенность и интерес к определенным занятиям.

Карма следует с душой на протяжении всех его многочисленных жизней и может настигнуть с самого рождения. Как в примере, описанном ранее, человек не уважавший своих родителей, может остаться сиротой в раннем возрасте или родиться в неблагополучной семье.

За некоторые ошибки людям приходится расплачиваться в определенном возрасте. Эксперты уверены, что он наступает после 36–38 лет. К этому моменту сформировавшаяся личность может рефлексировать на тему того, как прошли предыдущие этапы его жизни. До определенного возраста люди формируют жизненный опыт, учатся анализировать окружающий мир, поэтому кармическая расплата за менее тяжелые проступки настигает их достаточно быстро.