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Смотреть комедии и пить витамины: психолог назвала способ победить осеннюю хандру

8 сентября 2021ПсихологияNews.ru

С наступлением осени многие россияне начинают жаловаться на грусть, тоску и депрессию.

Смотреть комедии и пить витамины: психолог назвала способ победить осеннюю хандру
Фото: yourbrain.health

Чтобы избежать этого, психолог Элена Гамаюн в беседе с «Царьградом» порекомендовала пропить курс витаминов и минералов.

По словам специалиста, причина осенней хандры может быть связана с нехваткой в организме трёх важных веществ: кальция, витамина D и витамина C. Все они доступны по цене и продаются в любой аптеке.

Гамаюн отметила, что всем россиянам нужно регулярно проверять свой организм на витамины и минералы и в случае необходимости пропивать поливитаминный курс.

Мало кто исследует свой организм на наличие микроэлементов и витаминов, а это тоже очень важный момент, от которого тоже, как ни странно, может появиться состояние депрессии, грусти и тоски, — сказала она.

Также, чтобы избежать плохого настроения, психолог советует высыпаться и радовать себя позитивными эмоциями, например, слушать музыку или смотреть комедии.

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