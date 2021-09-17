Позаботьтесь о себе: всего 5 минут этого упражнения в день и ваш уровень стресса снизится на 30%

Как медитация помогает вылечиться и расправиться над стрессом?

Сила мысли способна творить чудеса, возможно, вы не раз про это слышали. Так же, как и читали истории о том, что даже самые страшные и неизлечимые болезни уходят, если начать работать над ними на тонком плане, в том числе при помощи медитации.

Что насчет стресса

А будет ли это работать, если речь идет о каждодневном стрессе, в котором находится человек? Ведь стресс, в свою очередь, может стать причиной сердечно-сосудистых заболеваний, нарушений сна, расстройства пищеварения и других неприятных болезней?

Медитация – это погружение в себя, диалог с собой. Если временно «отключиться» от текущей ситуации, какой бы сложной она ни была, заглянуть в себя – есть шанс понять, для чего она мне дана, почему я нахожусь именно в этой точке, увидеть выход, понять, какие новые возможности открываются, просто «перезагрузиться». И это действительно так, но .

Человек vs медитация

Но человек, который испытывает страдание, физическую боль, человек, который полон мыслями о несправедливости происходящего – такой человек не приемлет идею о том, что может каким-либо образом сам изменить ситуацию. Поэтому возникает много злости и отторжения. Такая практика ему вряд ли поможет, а только усугубит и без того сложное эмоциональное и даже физическое состояние.

Те же, кто готов исследовать себя и искать ответы, скорее всего, получат результат и почувствуют себя лучше. Однако, не стоит ожидать быстрых результатов и полного прохождения болезни и отказываться от традиционного лечения, а вот дополнять его, помогать своей психике пережить сложные времена – точно стоит!

Самый простой вариант медитации для гармонизации своего состояния и победы над стрессом такой:

1. Садитесь ровно с прямой спиной (энергия идет по позвоночнику, важно чтобы он был прямой).

2. Закройте глаза и дышите через нос. Дышите следующим образом: вдох на счет два и выдох на счет четыре. Продолжайте в течение пяти минут.

3. На входе проговаривайте мысленно начало фразы: «Я », а на выдохе продолжайте: «в порядке».

4. Наблюдайте за вашими мыслями и эмоциями, записывайте инсайты.