Как нас травмируют люди, которые нас не ценят

Почему важно разрывать отношения с людьми, которые давят нашу самооценку?

Обесценивание – новое и для многих незнакомое слово, но за ним скрывается достаточно много силы – той, которую забирают у нас.

Если человек нас обесценивает (пробует лишить нас и наши действия мысли, идеи значимости и важности), он как будто передает посыл – ты здесь не важен, не нужен, тебе тут нету места.

Этот посыл один из самых разрушающих, практически он звучит как: «Не будь», «Не живи», «Прекрати существовать!»

И не удивительно, что после общения с людьми, которые отказываются ценить нас и наши дела, мы чувствуем себя отвратительно – нет сил, энергии, желания что-то делать, начинаются головокружения, тошнота, прилипают болезни. А что если с таким человеком приходится жить или работать? Как можно защитить себя?

1. Научиться распознавать «атаку». Когда слышите высказывания типа: «Ничего у тебя не выйдет!», «Опять ерундой занимаешься!», «Ты ничего не делаешь», «Кому это нужно!» – это обесценивание.

2. Попробуйте вместо спора (это приведет лишь к оттоку энергии) ответить: «Для чего ты мне это сейчас говоришь?». Скорее всего, агрессор попробует прикрыться заботой: «Хочу, чтобы ты одумался, перестал тратить время на ерунду». На это можно ответить: «Мне это не подходит. Я отказываюсь это принимать».

3. Вспомните всех тех людей, кто, наоборот, помогает вам и поддерживает и позвоните, напишите им, попросите о поддержке в социальных сетях – слов поддержки будет больше, и они «перевесят» негатив, помогут вспомнить о своем истинном месте в этом мире.

4. Обозначьте свои границы: «Вижу, у нас разные взгляды. Я понял, что от тебя поддержки не будет, поэтому я думаю, нам лучше не обсуждать эту тему или не общаться». Есть и другая формулировка: «У меня есть право распоряжаться своей жизнью по-своему усмотрению, и я это право оставляю себе».

5. По возможности действительно прекратить взаимодействие или хотя бы начать думать над тем, как его минимизировать. Жизнь полна интересных возможностей и на них нужны силы, лучше их потратить на то, что действительно важно и доставляет удовольствие!