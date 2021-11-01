Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
Персональные Рамблер/гороскопы
Заполните профиль, и наша умная лента подстроится под вас
Дата рождения
Время рождения
Не определён
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижек
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь18+
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижек
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+

Как нас травмируют люди, которые нас не ценят

1 ноября 2021ПсихологияДиана Сабитова

Почему важно разрывать отношения с людьми, которые давят нашу самооценку?

Как нас травмируют люди, которые нас не ценят
Фото: Кадр из фильма "Лазурный берег"

Обесценивание – новое и для многих незнакомое слово, но за ним скрывается достаточно много силы – той, которую забирают у нас.

Если человек нас обесценивает (пробует лишить нас и наши действия мысли, идеи значимости и важности), он как будто передает посыл – ты здесь не важен, не нужен, тебе тут нету места.

Этот посыл один из самых разрушающих, практически он звучит как: «Не будь», «Не живи», «Прекрати существовать!»

И не удивительно, что после общения с людьми, которые отказываются ценить нас и наши дела, мы чувствуем себя отвратительно – нет сил, энергии, желания что-то делать, начинаются головокружения, тошнота, прилипают болезни. А что если с таким человеком приходится жить или работать? Как можно защитить себя?

1. Научиться распознавать «атаку». Когда слышите высказывания типа: «Ничего у тебя не выйдет!», «Опять ерундой занимаешься!», «Ты ничего не делаешь», «Кому это нужно!» – это обесценивание.

2. Попробуйте вместо спора (это приведет лишь к оттоку энергии) ответить: «Для чего ты мне это сейчас говоришь?». Скорее всего, агрессор попробует прикрыться заботой: «Хочу, чтобы ты одумался, перестал тратить время на ерунду». На это можно ответить: «Мне это не подходит. Я отказываюсь это принимать».

3. Вспомните всех тех людей, кто, наоборот, помогает вам и поддерживает и позвоните, напишите им, попросите о поддержке в социальных сетях – слов поддержки будет больше, и они «перевесят» негатив, помогут вспомнить о своем истинном месте в этом мире.

4. Обозначьте свои границы: «Вижу, у нас разные взгляды. Я понял, что от тебя поддержки не будет, поэтому я думаю, нам лучше не обсуждать эту тему или не общаться». Есть и другая формулировка: «У меня есть право распоряжаться своей жизнью по-своему усмотрению, и я это право оставляю себе».

5. По возможности действительно прекратить взаимодействие или хотя бы начать думать над тем, как его минимизировать. Жизнь полна интересных возможностей и на них нужны силы, лучше их потратить на то, что действительно важно и доставляет удовольствие!

ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижек
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь18+
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижек
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+
Психология
Как работает кармический менеджмент
Нравится 1
Психология
Как заполнить карту желаний на 2022 год
Гороскопы
Сохраняем гармонию — любовный гороскоп на 2 ноября
Гороскопы
Рекламируем свои таланты — финансовый гороскоп на 2 ноября
Гороскопы
Разговоры по душам все испортят — гороскоп на 2 ноября
Гороскопы
Почему в ноябре любая инициатива будет наказуема
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижек
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+
Гороскопы
Как найти свою планету и попросить ее о помощи
Гороскопы
Чего ждать от новолуния 5 ноября
Предсказания
Что индийская ясновидящая предрекла России и Китаю
Народные приметы
Умойтесь утром 2 ноября холодной водой, чтобы укрепить здоровье
Зодиак
Самые верные мужчины в гороскопе