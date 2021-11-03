Три ситуации, когда нужно подключать интуицию

Психолог рассказала, когда стоит слушать свой внутренний голос внимательнее.

Наверное, многим из нас знакомо такое чувство, когда как будто какой-то голос изнутри подсказывает, как нам поступить.

Мы или четко чувствуем «да, давай, соглашайся» или наоборот «нет, этого делать не стоит». Бывает и так, что как будто само тело мешает: не хочет куда-то идти, а в других ситуациях мы бежим, как будто у нас выросли крылья. А еще может так получиться, что мы точно понимаем, что произойдет дальше – с нами или другим человеком, но не можем объяснить, почему: «чувствую, вместе им не быть».

В психологии считается, что так работает наше подсознание – информация давно переработана на неосознанном уровне и нам приходят оттуда «подсказки», как поступать. Это называется интуиция. Но часто логика (сознание) пытается с ними разумно спорить: «да ладно, человек же хороший», «все говорят, что мне поможет эта встреча» и т.п.

Но, спустя время, мы можем сказать: «жаль, что не послушали свой внутренний голос». Попробуем разобраться, в каких ситуациях интуицию нужно обязательно слушать?

1. Когда нужно принять решение срочно, немедленно и от этого зависит многое. В критической ситуации самые верные решения приходят как раз из глубин бессознательного – сознанию нужно время, чтобы переработать информацию. Поэтому после страшных случаев люди говорят: «я просто знал, что нужно делать».

2. Когда вы чувствуете дежа вю, вам кажется, что так уже было или вам понятно, как будет развиваться ситуация дальше. Не ждите этого развития – решайте с опорой на предыдущий, внутренний опыт. Скорее всего бессознательное вам посылает сигнал – смотри, не пропусти момент.

3. Когда вы ощущаете дискомфорт, интуитивное желание покинуть пространство, встречу, отказаться куда-то идти без видимых причин. Лучше интуицию послушать. Вполне возможно, там вас ждут неприятные люди, неприятные эмоции или события. Особенно внимательным надо быть к сигналам, идущим от тела – хочется зависнуть, посидеть, что-то забывается дома – так бессознательно мы пытаемся задержать себя и не пускать туда, где будет плохо и дисгармонично.