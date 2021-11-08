Четыре признака самой мудрой женщины

Какая женщина может справиться с абсолютно любой проблемой?

Женская мудрость может помочь пройти все испытания спокойно и с минимальными потерями. Ведь мудрость подразумевает умение видеть суть ситуации и оставаться в ней осознанным человеком, предлагать пути решения и поддерживать окружающих.

Вы можете себя назвать мудрой женщиной, если

1. Вы умеете видеть общее за частным. Сиюминутная сложность (например, несделанные уроки) не превращается в катастрофу (никогда не закончит школу, не найдет работу). Вы понимаете – делать выводы рано, любая ситуация может измениться. У вас достаточно большой жизненный опыт и вы точно знаете, времена меняются, а отношения остаются.

2. Вы умеете расставлять приоритеты. Это значит, что знаете и удовлетворяете свои потребности (выделяете время на восстановление и отдых, например), а только затем потребности других. В работе так же – вы знаете, какие задачи важнее, какое решение повлияет на все остальные. Возможно, у вас есть заранее продуманный план действий на все случаи жизни.

3. Вы знаете, что делать с сильными эмоциями. Любой человек может испытывать и гнев, и тревогу, и страх, и отчаяние. Другое дело, как он распорядится этими чувствами? «Вывалит» их на окружающих или найдет время, чтобы обсудить их с терапевтом, близким человеком или хотя бы просто записать и осознать? «Подавление», отказ от эмоций тоже не приводят к гармонии, поэтому мудрая женщина знает – у нее есть место и время для того, чтобы разобраться в себе и своих переживаниях. И еще одна грань этого навыка – вы умеете помогать другим совладать с тяжелыми переживаниями, направить их, подбодрить и утешить в трудную минуту.

4. Вы знаете цену себе и своему времени. В том числе и времени, которое другие могут пытаться присвоить. Вы умеете мягко, но твердо говорить «нет» тому, что не подходит и уверенное «да» тому, что нравится. Поболтать пять минут из вежливости или потратить эти пять минут на себя? Вы выберите себя. Потому что понимаете, ваше время и силы ограничены, и умеете их грамотно распределять.